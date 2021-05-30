ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками

Объявивший себя банкротом Футбольный клуб "Тамбов" разместил на своем сайте прощальное обращение к болельщикам.

"Нам искренне жаль, что история футбольного клуба "Тамбов" так бесславно и скоротечно подошла к концу. Мы бесконечно благодарны каждому, кто остался с нами и прошёл весь этот путь до конца. У нас с вами остаётся главное - воспоминания восьми чудесных лет", - говорится в заявлении администрации клуба.

"Тамбов" завершил сезон Российской премьер-лиги на нижней строчке турнирной таблицы. В последнем матче 16 мая команда проиграла фавориту чемпионата "Зениту" со счетом 1:5. Четыре гола тамбовчанам забил Артем Дзюба, пятый - в свои ворота, - защитник "Тамбова" Фарход Васиев.

В апреле арбитражный суд удовлетворил заявление ФК "Тамбов" о банкротстве. Расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам клуба.