Словакия обыграла датчан и догнала Россию в таблице

Сборная Словакии по хоккею победила Данию со счетом 2:0 в своем пятом матче на чемпионата мира. Обе шайбы были заброшены в последнем третьем периоде.

Открыл счет Петер Цегларик, который с восемью набранными очками лидирует в гонке бомбардиров на турнире. Ну а второй гол в свой актив записал Адам Яношик.

Благодаря победе Словакия с 12-ю очками возглавила таблицу группы "А". На второй строчке идет Россия, обыгравшая в субботу Швейцарию со счетом 4:1. В активе нашей команды те же 12 очков, но она уступает словакам по дополнительным показателям.

В следующем матче на первенстве планеты Россия 31 мая встретится со шведами.