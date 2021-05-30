Новости

Космический грузовик КНР состыковался с базовым модулем орбитальной станции 01:17
В смерти экс-главы разведки Украины в Египте не нашли криминала 00:52
Словакия обыграла датчан и догнала Россию в таблице 00:16
Роман Вильфанд предсказал холодное прощание весны с Москвой 29.05.2021
В Москве боец ММА Гарун Дибиров напал на прохожего с самокатом 29.05.2021
Онищенко усомнился в гипотезе о лабораторном происхождении COVID-19 29.05.2021
Сборная России по волейболу обыграла Иран в Лиге наций 29.05.2021
СК возбудил уголовное дело после убийства пассажира такси в Москве 29.05.2021
"Белавиа" снизит потери от санкций полетами в страны СНГ 29.05.2021
Генрих Мхитарян отказался от предложения "Зенита" 29.05.2021
В Москве таксист убил мужчину во время дорожного конфликта 29.05.2021
Система ПРО США промахнулась на испытаниях 29.05.2021
Названы составы "Манчестер Сити" и "Челси" на финал Лиги чемпионов 29.05.2021
За сутки вылечили от коронавируса 21 военнослужащего 29.05.2021
Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали переход к единой валюте 29.05.2021
В Ливии во время парада разбился истребитель МиГ-21 29.05.2021
Азербайджан поддержал предложение РФ по делимитации границы с Арменией 29.05.2021
В Москве избили бывшую жену футболиста Александра Кержакова 29.05.2021
В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице 29.05.2021
В США Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании 29.05.2021
Илон Маск показал снимок космического корабля SN16 для полета на Марс 29.05.2021
В Екатеринбурге сошли с рельсов три цистерны с топливом 29.05.2021
В Болгарии посла США потребовали объявить персоной нон грата 29.05.2021
Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" взлетел со второй попытки 29.05.2021
Чехию покинули 54 сотрудника посольства России 29.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
30.05.2021 00:16
Рубрика: Спорт

Словакия обыграла датчан и догнала Россию в таблице

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo / Oksana Dzadan Фото: AP Photo / Oksana Dzadan
Фото: AP Photo / Oksana Dzadan

Сборная Словакии по хоккею победила Данию со счетом 2:0 в своем пятом матче на чемпионата мира. Обе шайбы были заброшены в последнем третьем периоде.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Брагин прокомментировал победу над Швейцарией

Открыл счет Петер Цегларик, который с восемью набранными очками лидирует в гонке бомбардиров на турнире. Ну а второй гол в свой актив записал Адам Яношик.

Благодаря победе Словакия с 12-ю очками возглавила таблицу группы "А". На второй строчке идет Россия, обыгравшая в субботу Швейцарию со счетом 4:1. В активе нашей команды те же 12 очков, но она уступает словакам по дополнительным показателям.

В следующем матче на первенстве планеты Россия 31 мая встретится со шведами.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021