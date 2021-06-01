С 1 июня матчи ЧМ по хоккею будут проходить с болельщиками

Со вторника оргкомитет чемпионата мира, который проходит в Риге, начал реализацию билетов на матчи турнира. А это значит, что на ледовых аренах наконец-то появятся любители хоккея, которые смогут вживую поддержать команды.

Посетить игры смогут лишь те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19. При покупки билета болельщику необходимо будет предоставить цифровой сертификат, который выдается на специальном сайте. В этом документе подтверждается, что человек вакцинировался или переболел коронавирусом.

"Все болельщики ждали этого момента. Мы рады и благодарны правительству Латвии, которое в этих сложных условиях предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата", приводит ТАСС слова главы оргкомитета ЧМ Эдгарса Бунциса.

Чемпионат мира продлится до 6 июня. Во вторник завершается групповой раунд, по итогам которого определятся все участники плей-офф. Сборная России уже гарантировала себе выход в следующий раунд, переиграв в понедельник команду Швеции в серии буллитов - 3:2.