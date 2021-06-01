С 1 июня матчи ЧМ по хоккею будут проходить с болельщиками

Новости

Смольный назвал причину ДТП с повисшим на столбе автобусом 13:04
Умер адмирал Сухачев, участвовавший в расследовании гибели "Курска" 13:01
Песков прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом 13:00
Матвиенко призвала избавиться от бюрократии при организации школьных экскурсий 12:58
Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии 12:46
В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом 12:41
Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете 12:35
Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы 12:32
Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки 12:28
Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей 12:22
Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры 12:17
Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере 12:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 12:15
Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах 12:11
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом 12:09
Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов 12:04
Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений 11:51
ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг 11:50
Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов 11:50
Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи 11:49
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса 11:48
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе 11:42
СК проверит клинику, в которой перепутали покойников 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 12:44
Рубрика: Спорт

С 1 июня матчи ЧМ по хоккею будут проходить с болельщиками

Текст: Максим Домчев
Со вторника оргкомитет чемпионата мира, который проходит в Риге, начал реализацию билетов на матчи турнира. А это значит, что на ледовых аренах наконец-то появятся любители хоккея, которые смогут вживую поддержать команды.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посетить игры смогут лишь те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19. При покупки билета болельщику необходимо будет предоставить цифровой сертификат, который выдается на специальном сайте. В этом документе подтверждается, что человек вакцинировался или переболел коронавирусом.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сборная России выбила Швецию с ЧМ-2021 и вышла в плей-офф

"Все болельщики ждали этого момента. Мы рады и благодарны правительству Латвии, которое в этих сложных условиях предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата", приводит ТАСС слова главы оргкомитета ЧМ Эдгарса Бунциса.

Чемпионат мира продлится до 6 июня. Во вторник завершается групповой раунд, по итогам которого определятся все участники плей-офф. Сборная России уже гарантировала себе выход в следующий раунд, переиграв в понедельник команду Швеции в серии буллитов - 3:2.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021