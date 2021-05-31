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31.05.2021 22:44
Рубрика: Спорт

Сборная России выбила Швецию с ЧМ-2021 и вышла в плей-офф

Текст: Илья Соболев
Сборная России обыграла шведов по буллитам 3:2 в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. А вот "Тре крунур" закончили свое выступление в Риге.

К очной встрече соперники подошли с разными вводными. Поражение от "красной машины" лишало скандинавов даже математических шансов продолжить борьбу за "золото" чемпионата мира. Для справки: шведы только однажды, в 1937 году, оказались по итогам первенства планеты за пределами топ-8. Так что для "Тре крунур" это, без сомнения, был "матч жизни и смерти".

Впрочем, нашим вряд ли было какое-то дело до шведской драмы. Набранное очко гарантировало бы подопечным Валерия Брагина место в плей-офф, а победа давала шанс побороться за первое место в группе "А". Для решения этой задачи сборная России получила очень солидное подкрепление в лице энхаэловских звезд Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, выполнивших все антиковидные нормативы турнира.

Наши начали матч активнее, но шведам помогло большинство. На седьмой минуте Артем Зуб проштрафился на "пятаке", и этим воспользовался Йеспер Фреден, оказавшийся самым расторопным на добивании после броска Оскара Линдберга - 0:1.

Пропущенная шайба только раззадорила россиян. Еще до перерыва наши хоккеисты создали несколько неплохих моментов, но изменить счет в первом периоде больше никому не удалось.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Не дождались зрители голов и во втором периоде. Хотя моменты в избытке были у обеих команд. Пожалуй, самый верный упустил Макс Фриберг, не сумевший переиграть нашего голкипера Александра Самонова с глазу на глаз.

В третьей 20-минутке, казалось, россияне совсем увязли в тягучей игре "Тре крунур". Плюс с ритма наших сбивали постоянные удаления. Шведы при этом, в меньшинстве не сыграли ни разу. Но все перевернулось за пару минут. На 53-й минуте Дмитрий Орлов техничным финтом избавился от опекуна и накинул шайбу накатывавшемуся Антону Слепышеву - 1:1.

А едва игра возобновилась, как шведского голкипера Адама Рейдеборна пробил Александр Барабанов - 2:1. Свое первое очко за передачу набрал и Тарасенко. Между двумя голами прошло всего 12 секунд.

Надо отдать должное скандинавам. Оказавшись на краю пропасти, они не раскисли. Не прошло и трех минут, как классный проход с завершением удался Виктору Олофсону.

В итоге для выявления победителя соперникам понадобился овертайм. Он получился обоюдоострым, но безрезультативным. Ну а в серии буллитов точнее оказались наши. Свои броски реализовали Антон Бурдасов, Иван Морозов и Тарасенко, на счету которого победный буллит.

Таким образом, сборная России выходит в 1/8 финала, а шведы - за бортом плей-офф.

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