Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Команда США переиграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею - 2:0. Американцы досрочно вышли в четвертьфинал турнира. В другой группе Чехия обыграла Данию в серии буллитов, лишив соперника последних надежд на попадание в плей-офф.

Сборная США добилась победы, не позволив команде Германии ни разу поразить свои ворота. Американцы, в составе которых по большей части играют молодые хоккеисты, сумела открыть счет в матче лишь под занавес второго периода. В большинстве отличился Джейсон Робертсон.

В концовке встречи немцы предприняли штурм ворот соперника, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили второй гол. Колин Блэквелл поразил пустые ворота, установив окончательный результат - 2:0.

Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал, а немцам в заключительной встрече турнира предстоит встреча с Латвией, которая также сохраняет шансы на выход из группы.

В группе А, где играет российская команда, Чехия встречалась с Данией. Матч прошел в упорной борьбе и не выявил победителя в основное и дополнительное время - 1:1. Лишь в серии буллитов чехам удалось вырвать победу, поставив крест на надеждах датчан на выход в четвертьфинал.