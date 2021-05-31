Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 19:10
Рубрика: Спорт

Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Команда США переиграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею - 2:0. Американцы досрочно вышли в четвертьфинал турнира. В другой группе Чехия обыграла Данию в серии буллитов, лишив соперника последних надежд на попадание в плей-офф.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная США добилась победы, не позволив команде Германии ни разу поразить свои ворота. Американцы, в составе которых по большей части играют молодые хоккеисты, сумела открыть счет в матче лишь под занавес второго периода. В большинстве отличился Джейсон Робертсон.

Фото: EPA
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией на чемпионате мира

В концовке встречи немцы предприняли штурм ворот соперника, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили второй гол. Колин Блэквелл поразил пустые ворота, установив окончательный результат - 2:0.

Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал, а немцам в заключительной встрече турнира предстоит встреча с Латвией, которая также сохраняет шансы на выход из группы.

В группе А, где играет российская команда, Чехия встречалась с Данией. Матч прошел в упорной борьбе и не выявил победителя в основное и дополнительное время - 1:1. Лишь в серии буллитов чехам удалось вырвать победу, поставив крест на надеждах датчан на выход в четвертьфинал.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021