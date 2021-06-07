Канадец Крэйг Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт назначен на пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Он сменил Михаила Захарова, возглавлявшего команду на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

В понедельник состоялось заседание исполкома ФХБ, на котором был утвержден новый тренерский штаб национальной команды.

На завершившемся в Латвии чемпионате мира белорусские хоккеисты заняли 15-е место, став последней командой в группе A. Захаров признал итоги турнира неудовлетворительными и покинул свой пост.

Вудкрофт уже входил в в тренерский штаб сборной Беларуси в качестве помощника с 2015 по 2017 год. В 2016-2017 годах он возглавлял минское "Динамо", а в 2019-м вернулся на этот пост, который занимает по настоящее время.

Под руководством 51-летнего Вудкрофта сборной Беларуси предстоит побороться за путевку на Олимпиаду в Пекине. В отборочном турнире соперниками белорусов будут сборные Словакии, Австрии и Польши. Квалификационное соревнование пройдет в Братиславе с 25 по 29 августа.