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07.06.2021 13:13
Рубрика: Спорт

Канадец Крэйг Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею

Текст: Максим Домчев
Крэйг Вудкрофт. Фото: Егор Алеев/ТАСС Крэйг Вудкрофт. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Крэйг Вудкрофт. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт назначен на пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Он сменил Михаила Захарова, возглавлявшего команду на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

Фото: РИА Новости
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В понедельник состоялось заседание исполкома ФХБ, на котором был утвержден новый тренерский штаб национальной команды.

На завершившемся в Латвии чемпионате мира белорусские хоккеисты заняли 15-е место, став последней командой в группе A. Захаров признал итоги турнира неудовлетворительными и покинул свой пост.

Вудкрофт уже входил в в тренерский штаб сборной Беларуси в качестве помощника с 2015 по 2017 год. В 2016-2017 годах он возглавлял минское "Динамо", а в 2019-м вернулся на этот пост, который занимает по настоящее время.

Под руководством 51-летнего Вудкрофта сборной Беларуси предстоит побороться за путевку на Олимпиаду в Пекине. В отборочном турнире соперниками белорусов будут сборные Словакии, Австрии и Польши. Квалификационное соревнование пройдет в Братиславе с 25 по 29 августа.

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