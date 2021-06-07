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07.06.2021 20:30
Рубрика: Спорт

В Белгороде прошел Суперфинал студенческого чемпионата РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
На новенькой, с трибунами на 10 тысяч мест "Белгород Арене" в минувшие выходные прошел Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Это были "Финалы четырех" турниров среди мужских и женских команд.
Фото: Пресс-служба АСБ Фото: Пресс-служба АСБ
Фото: Пресс-служба АСБ

"Белгород Арена" распахнула свои двери совсем недавно, и баскетбольный праздник стал первым официальным соревнованием на этом суперсовременном спортивном сооружении. Белгород считается одним из главных волейбольных городов России, но и баскетбольные традиции здесь тоже сильны. Местный воспитанник Алексей Швед - лучший бомбардир за всю историю интернациональной Единой лиги, а его сестра Евгения Никонова (Швед) была капитаном женской сборной России на "серебряном" для нас чемпионате Европы-2001.

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС
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Мощный статус студенческого Суперфинала красноречивее всего подчеркивался личным присутствием президента Российской федерации баскетбола (РФБ), чемпиона Европы-2007, более десятка сезонов отыгравшего в сильнейшей клубной лиге мира заокеанской НБА, Андрея Кириленко. Он был одним из главных действующих лиц трехдневного праздника Игры, раздал множество автографов, долго фотографировался с болельщиками, награждал победителей и призеров турнира. Нагрузка на Кириленко выпала нешуточная. Однако он с присущим ему оптимизмом все делал искренне, с широкой улыбкой. Вот что значит настоящий профессионал своего дела!

У мужчин полуфинальные матчи завершились так: МГАФК (Малаховка, Московская обл.) - "УрФУ-Уралмаш" (Екатеринбург) - 92:61, СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - МГУ (Москва) - 81:67.

"Бронзу" в итоге выиграла команда МГУ, которая во встрече за третье место одолела уральцев - 85:70. Отметим личное достижение москвича Ивана Пьянзина - он набрал 27 очков и совершил 14 подборов. Выдающийся "дабл-дабл"!

В финале баскетболисты "Малаховка" в сражении с питерцами смогли защитить свой титул и стали шестикратными чемпионами АСБ - 76:57. В рядах победителе, руководимых главным тренером Анатолием Лаптевым, традиционно выделялся Даниил Плужников (16 очков).

Титул самого ценного игрока всего чемпионата АСБ получил бронзовый призер Пьянзин (МГУ), а MVP "Финала четырех" назван Плужников. В символическую пятерку сезона вошли: Иван Ершов (СПбГУПТД), Даниил Плужников (МГАФК), Кирилл Кунцев ("Южный слон-СКФУ", Ставрополь), Шухрат Мурадхаджаев ("Академия спорта", Казань), Константин Великанов ("УрФУ-Уралмаш").
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Результаты женского "Финала четырех". Полуфиналы: "УрФУ Сима-Ленд" (Екатеринбург) - СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург) 74:68, СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - "Черные Медведи-Политех" (Санкт-Петербург) - 80:65. Игра за "бронзу": "Черные Медведи-Политех" - СЗИУ РАНХиГС - 72:35. Финал: СПбГУПТД - "УрФУ Сима-Ленд" - 74:62. Спортсменки Санкт-Петербургского государственного Университета промышленных технологий и дизайна впервые завоевали чемпионский титул.

В символическую пятерку женского чемпионата АСБ вошли: Виктория Астахова (РГУФКСМиТ, Москва), Валерия Высоцкая ("Черные Медведи-Политех"), Софья Дереча ("Гвардия-ТИУ", Тюмень), Даная Белькович (СПбГУПТД) и Анастасия Макарьева ("ЧГУ-Атланта", Чебоксары). Самым ценным игроком сезона была признана лидер команды "УрФУ Сима-Ленд" Елизавета Колотовкина. MVP белгородского Суперфинала - Кристина Гулина из состава обладательниц "золота".

Комментарий

Анатолий Лаптев, главный тренер мужской команды МГАФК (Малаховка), чемпиона АСБ:

- Чемпионства не могут надоесть. Хочется сделать даже не выигрыш трех титулов подряд, а гораздо больше. Думаю, что остальные команды, глядя на нас, "подтягиваются". Это определенная честь и ответственность. Перед финальным белгородским матчем присутствовало напряжение, ребята вышли на площадку заряженными. В игре за золото ребята показали две с половиной четверти шикарной защиты, что и позволило сделать разницу в счете.

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