Сборная России по баскетболу начала подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите.

Под руководством Сергея Базаревича сборная впервые будет отбираться на Олимпиаду. Фото: Михаил Синицын

В расширенный состав главный тренер команды Сергей Базаревич включил 22 игрока. Это защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все - "Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов ("Зенит"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба - ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба).

Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Антон Квитковских ("Автодор"), Андрей Зубков ("Зенит"), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Евгений Валиев ("Химки"), Филипп Гафуров (ЦСКА-2). Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь ("Нижний Новгород"), Владимир Ивлев ("Парма"), Тимофей Мозгов ("Химки"). Что интересно, Карданахишвили, Умрихин, Квитковских, Гафуров и Гонтарь (всем по 19-20 лет) получили приглашение в основную команду по итогам просмотрового лагеря для молодых игроков, проводившегося Сергеем Базаревичем с 18 по 25 мая.

Понятно, что накануне на сбор смогли заехать не все. Участники финальной серии Единой лиги УНИКС - ЦСКА, которая закончится не раньше 10-го, но и не позже 14 июня, присоединятся к команде позднее.

Календарь подготовки уже тоже известен. 12-13 июня сборная отправится в польский город Гливице, где примет участие в международном турнире вместе с хозяевами паркета, Тунисом и Ираном. 18-19 июня команда Базаревича сыграет на турнире в Стамбуле с Турцией и Доминиканской Республикой. Еще один турнир, на который заявлены наши, пройдет 22-23 июня в литовском Каунасе. Там мы снова сыграем с Доминиканской Республикой и, собственно, с Литвой.

А через неделю после этого стартует непосредственно олимпийская квалификация. Напомним, что она пройдет в формате четырех независимых турниров (три других состоятся в канадской Виктории, Каунасе и сербском Белграде). В каждом турнире примут участие по шесть команд, которые будут разбиты на две группы. Лучшие сборные в группах сыграют в финале. Победитель финала получит путевку в Токио. Напомним, соперниками сборной России по группе станут Германия и Мексика. Другое трио в нашем квалификационном турнире составили Хорватия, Бразилия и Тунис.

Между тем

В Кельне завершился "Финал четырех" Евролиги. Московский ЦСКА, уступив в полуфинале турецкому "Анадолу Эфес" (86:89) и в матче за третье место итальянскому "Милану" (73:83), занял последнее место в квартете. А победителем Евролиги сезона 2020/2021 стал "Эфес", едва не упустивший победу в концовке встречи с армейцами. В решающем матче турецкий клуб одолел главного фаворита евросезона испанскую "Барселону" - 86:81.