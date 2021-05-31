"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги

Турецкий клуб "Анадолу Эфес" впервые в истории стал чемпионом Евролиги. "Финал четырех" проходил в немецком Кельне.

В решающей встрече "Анадолу Эфес" обыграл испанскую "Барселону" - 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23). У победителей самым результативным игроком матча стал Василие Мицич, который набрал 25 очков. У "Барселоны" 23 очка на счету Кори Хиггинса.

Турецкая команда во второй раз вышла в финал турнира. В 2019 году "Анадолу Эфес" в решающем матче уступил ЦСКА со счетом 83:91.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не смог защитить титул чемпиона Евролиги. В полуфинальной встрече армейцы уступили турецкому "Анадолу Эфес" - 86:89, а накануне проиграли еще и итальянскому "Милану" в матче за третье место - 73:83.