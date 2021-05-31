Новости

В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов 00:47
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги 00:40
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 00:40
Рубрика: Спорт

"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги

Фото: AFP/Ina Fassbender Фото: AFP/Ina Fassbender
Фото: AFP/Ina Fassbender

Турецкий клуб "Анадолу Эфес" впервые в истории стал чемпионом Евролиги. "Финал четырех" проходил в немецком Кельне.

Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции
Российские баскетболистки выиграли международный турнир в Стамбуле

В решающей встрече "Анадолу Эфес" обыграл испанскую "Барселону" - 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23). У победителей самым результативным игроком матча стал Василие Мицич, который набрал 25 очков. У "Барселоны" 23 очка на счету Кори Хиггинса.

Турецкая команда во второй раз вышла в финал турнира. В 2019 году "Анадолу Эфес" в решающем матче уступил ЦСКА со счетом 83:91.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА не смог защитить титул чемпиона Евролиги. В полуфинальной встрече армейцы уступили турецкому "Анадолу Эфес" - 86:89, а накануне проиграли еще и итальянскому "Милану" в матче за третье место - 73:83.

Спорт Баскетбол