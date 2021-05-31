ЦСКА стал последним в "Финале четырех" Евролиги

Московский ЦСКА не смог защитить титул чемпиона Евролиги в немецком Кельне, где проходил "Финал четырех" сезона 2020/2021. В полуфинальной встрече армейцы драматично уступили турецкому "Анадолу Эфес" - 86:89, а вчера проиграли еще и итальянскому "Милану" в матче за третье место - 73:83.

Ну а победу в турнире разыграли между собой "Эфес" и испанская "Барселона". Чем закончился финал, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Специалисты в один голос называли "Эфес" фаворитом в полуфинальной паре с ЦСКА. Аргументов в пользу стамбульского клуба было множество: суперсостав, яркая игра, в то время как армейцы по ходу сезона по разным причинам потеряли своих важнейших исполнителей. И турки уверенно оправдывали выданные им авансы три четверти игры. В третьей десятиминутке преимущество "Анадолу" выросло до 21 очка: в этот момент положение армейцев выглядело абсолютно безнадежным.

Но ведь не зря же говорилось о том, что если ЦСКА и может что-то противопоставить сопернику, то это характер победителя. Которого, у "Эфеса", к слову, до сих пор не наблюдалось.

За какие-то десять минут Уилл Клайберн, Дэниэл Хэкетт и Иван Ухов при поддержке партнеров сократили отставание до одного очка. Дожми армейцы соперника, и этот матч вошел бы, как принято говорить, в анналы истории. Но, увы. На последних секундах игры все было в руках ЦСКА, однако Клайберн промазал решающий бросок.

- Горжусь своими парнями,- сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - И я говорил парням это еще до игры. Горжусь хотя бы потому, что мы вышли в "Финал четырех". Это не то, что дается легко.Мы имели право рассчитывать на другой результат, но это игра. Конечно, мы чувствуем горькое послевкусие от того, как именно проиграли этот матч.

Найти достаточную мотивацию на так называемый утешительный финал армейцы не смогли. К тому же Итудис наверняка держал в уме финальную серию Единой лиги против казанского УНИКСа, стартующую 5 июня, и потому дал перевести дух своим лидерам.

В полуфинале ЦСКА отыграл отставание в 21 очко, но чуда не произошло

Подвести итоги "Финала четырех", а вместе с ним и всего Евросезона для ЦСКА мы попросили знаменитого отечественного тренера Станислава Еремина.

Станислав Георгиевич, вы тоже чувствуете горькое послевкусие после полуфинала, как и Димитрис Итудис?

Станислав Еремин: Думаю, у всех горький привкус от результата этой игры. С одной стороны, ЦСКА на протяжении 30 минут выглядел слишком безнадежно, с другой - появился шанс, но чуда не произошло. Мне кажется, "Эфес" заслужил выход в финал: они играли лучше, команда у них лучше. А ЦСКА нужно похвалить за характер, за то, что они сражались, не сдались. Да, чуть-чуть не хватило удачи.

В чем причина вот этих вот безнадежных 30 минут?

Станислав Еремин: Честно говоря, большинство специалистов предсказывали победу "Эфеса". Но то, насколько беспомощно, тяжело играли армейцы три четверти, стало для меня сюрпризом. Что же случилось? Психологическое напряжение? Промахи в подготовке? Такое ощущение, что ребята бегали с гирями на ногах. Они уступали во всех единоборствах, их легко обыгрывали один в один, лидер "Эфеса" Василие Мицич творил все, что хотел. Что касается нападения, после прихода Майка Джеймса в команду главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, похоже, пытался выстроить схему игры без классических разыгрывающих. Но Майку ушел, и оказалось, что в команде нет связующего игрока. Из организованной, комбинационной игра превратилась в индивидуальную, основанную на личном мастерстве армейских игроков. Если говорить конкретно о полуфинале, ход встречи удалось переломить вот этим вот эффектным данком Уилла Клайберна, удачными действиями, энергетикой Ивана Ухова. Но, наверное, ЦСКА пришел в себя слишком поздно. Все-таки тяжело отыгрывать у такого соперника отыгрывать 20 очков. Конечно, не надо забывать о травмированных игроках у армейской команды. Важно иметь в нужный момент всех ключевых баскетболистов. У ЦСКА этого не произошло.

Наверное, уже можно подвести итоги этого евросезона для ЦСКА. Можно ли его назвать удачным?

Станислав Еремин: Ни одна команда Европы не выходит в "Финал четырех" с такой регулярностью, как ЦСКА. Это уже отличный результат. Другое дело, что мы так избалованы победами армейцев, что просто выхода в квартет сильнейших нам недостаточно. Как недостаточно этого для самих игроков. Тем не менее, если подводить итог, с учетом всех передряг, в которые попадал ЦСКА, команда могла выступить значительно хуже. Был период, когда чувствовалось, что команда неуправляема, нет единства в коллективе, но руководству и Итудису удалось выправить ситуацию.

Тот факт, что в "Финале четырех" армейцы не смогли достичь максимального результата, поможет им лучше настроиться на финал Единой лиги?

Станислав Еремин: Ответ на этот вопрос можно получить только внутри команды. Понимаете, специфика работы с иностранцами заключается в том, что для них все равно самое важное - это Европа. Внутренние соревнования для них все же отходят на второй план. Все зависит от того, как удастся тренерскому штабу мобилизовать команду, настроить, мотивировать ее. Я так скажу: если ЦСКА неудачно выступит и в финале Единой лиги, это будет для клуба катастрофой. Потому что я уже неоднократно говорил: ЦСКА сегодня сильнее УНИКСа. Это казанцы должны прыгнуть выше головы, а армейцам достаточно сыграть в свою силу.