Уилл Клайберн (в темном) был одним из главных действующих лиц в составе ЦСКА в серии против "Зенита". Фото: Михаил Синицын

В том же регулярном чемпионате "Зенит" не просто дважды одолел "красно-синих", но и впервые с 2014 года, когда Единая лига перешла на действующий формат, отобрал у ЦСКА титул победителя "регулярки". Следующий шаг - обыграть москвичей в серии, однако это питерцам сделать пока не удалось.

В плей-офф армейцам по-прежнему нет равных. С момента основания Единой лиги ЦСКА не уступил ни в одной серии. Не произошло этого и сейчас. Хотя, казалось, победа "Зенита" во втором овертайме второго матча перевернет серию прежде всего в ментальном смысле. Но мы все просто недооценили психологическую устойчивость армейцев, которые очень уверенно взяли две последующие игры на своем паркете.

В решающем четвертом матче секретным оружием ЦСКА стали трехочковые: хозяева реализовали более 50 процентов попыток из-за дуги (12 из 21) - для матча такого уровня это очень много.

ЦСКА сыграет в финале Единой лиги уже 11-й раз подряд. С момента основания лиги армейцы не пропустили ни одной финальной стадии. Девять раз "красно-синие" становились чемпионами, лишь раз уступив титул "Химкам".

9 раз ЦСКА становился чемпионом Единой лиги

Времени на празднование у армейцев нет. Уже вчера, то есть на следующий день после победы над "Зенитом", ЦСКА вылетел в немецкий Кельн, где 28 мая сыграет в полуфинале "Финала четырех" Евролиги с турецким "Анадолу Эфес". Ну а матчи с питерским клубом стали для москвичей отличной репетицией перед решающей стадией европейского турнира. Об этом, кстати, на послематчевой пресс-конференции сказали тренеры обеих команд.

- То, как мы играли с "Зенитом", определенно поможет нам в "Финале четырех" Евролиги. Поздравляю и "Зенит", это отличная команда, которая подарила нам отличные сражения и показывала отличный баскетбол, - отметил греческий рулевой ЦСКА Димитрис Итудис.

- Вы можете шутить, что мы подготовили ЦСКА к "Финалу четырех" Евролиги, но на самом деле так и есть, - заявил испанский наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль. Ранее в плей-офф Евролиги мы сыграли пять матчей с "Барселоной", и очевидно, что сейчас они лучше готовы к "Финалу четырех". Теперь мы заставили выложиться ЦСКА. Раньше у меня уже так было, что команда, которой я проигрывал, впоследствии становилась победителем Евролиги. Так что по этой логике титул возьмет либо ЦСКА, либо "Барселона".

"Зенит" дважды обыграл ЦСКА в "регулярке", но победить армейцев в серии плей-офф питерскому клубу пока не по силам

Что касается самого "Зенита", перед питерцами остается лишь снять шляпу. В прошлом сезоне команда с берегов Невы влачилась в глухом подвале Евролиги и с трудом попадала в плей-офф в Единой лиге. А теперь "Зенит" едва не выбил "Барселону" из самого престижного европейского турнира и был лучшим на внутренней арене. Но главное, что питерцам еще есть куда расти, и в клубе это прекрасно понимают.