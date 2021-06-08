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Рубрика: Спорт

Отдали весь паркет

Станислав Еремин о том, почему УНИКС проиграл ЦСКА оба домашних матча в финале Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Едва ли не самый непредсказуемый сезон в истории баскетбольной Единой лиги тем не менее близок к тому, чтобы завершиться вполне привычным образом - триумфом московского ЦСКА. В финальной серии до трех побед армейцы одержали уже вторую гостевую победу над УНИКСом - 76:57. Третий матч, который пройдет в четверг в столице, может оказаться последним.
В двух домашних матчах финала УНИКС упирался только поначалу, а потом безнадежно уступал. Фото: vtb-league.com В двух домашних матчах финала УНИКС упирался только поначалу, а потом безнадежно уступал. Фото: vtb-league.com
В двух домашних матчах финала УНИКС упирался только поначалу, а потом безнадежно уступал. Фото: vtb-league.com

За счет чего ЦСКА превзошел соперника и что нужно сделать УНИКСу, чтобы вернуться в серию, специально для "РГ" рассказал легендарный отечественный тренер, к слову успевший поработать в обеих командах, Станислав Еремин.

Станислав Георгиевич, не такого сопротивления мы ждали от УНИКСа в финале, согласны?

Станислав Еремин: Ну, конечно, не только я, да все, наверное, надеялись, что УНИКС будет достойно бороться. Понятно, что у ЦСКА организация посерьезней и уровень команды и игроков повыше, но мы видим, что два матча в Казани прошли по одному сценарию. Чуть-чуть поупиравшись, дальше УНИКС не оказывает никакого сопротивления. Надо отдать должное тренерскому штабу ЦСКА. После неудачного выступления в "Финале четырех" Евролиги там нашли нужные слова, чтобы замотивировать команду. Чувствуется, что игроки заряжены на борьбу. Так, как играет ЦСКА, должен был играть УНИКС - зло, агрессивно. При этом надо отдать должное казанцам. Сезон у них и правда успешный: они играли в финале Еврокубка, теперь в финале Единой лиги. Но вот последний шаг они сделать не могут. А ведь для Казани это было бы просто супер, если бы УНИКС выиграл серию.

Во втором матче ЦСКА застиг соперника врасплох высоким процентом реализованных трехочковых...

Фото: vtb-league.com
ЦСКА обыграл УНИКС уже во втором гостевом матче в финале Единой лиги

Станислав Еремин: Не хочу акцентироваться на технических моментах. Допустим, у ЦСКА был высокий процент трехочковых. Но он был таким, потому что УНИКС так защищался. А надо было в глотку впиться, подраться, да что угодно. Нельзя сказать, что парни не старались. Но они просто делали свою работу. А надо играть через не могу. Только через не могу выигрываются такие матчи.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис сетовал, что перед финалом команда 13 дней была без игровой практики...

Станислав Еремин: Единственное оправдание, которое я вижу: из игрового режима они выпали. Знаю, что вернуться обратно очень тяжело. Это очень мешает. Но в любом случае, чтобы победить ЦСКА, нужно самим верить, что их можно победить. Вот этого четко не прослеживается в игре УНИКСа. Слишком разрозненно выглядят казанцы. Вспомните "Нижний Новгород", который явно слабее казанского клуба. Как они бились с ЦСКА в четвертьфинале!

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис постоянно хвалит Ивана Ухова. Ваня действительно выходит на новый уровень?

Станислав Еремин: Если тренер хвалит игрока - это не значит, что он лучший. Но я думаю, что Ухов теплые слова Итудиса в свой адрес заслужил. Я тоже для себя отметил: Ваня молодец, он боец, он прибавил, сражается.

Станислав Еремин: Чтобы победить ЦСКА, нужно верить, что это возможно. В игре УНИКСа такой веры пока не прослеживается 

У него прекрасная энергетика, он не тушуется, даже когда не забивает свои мячи. Но Иван полностью отдается в игре. С учетом того, что сейчас идет пересменка, многие игроки уходят, появляется новое поколение, Ухов станет одним из ведущих российских баскетболистов.

Что должно произойти, чтобы серия хотя бы затянулась?

Станислав Еремин: ЦСКА сейчас явный фаворит, до победы им остался один шажок. Они, наверное, уже тоже мечтают, чтобы сезон поскорее закончился, хотят уехать, отдохнуть. А победа-то вот она, рядом. Если ты перебарщиваешь с уверенностью, иногда это расхолаживает команду. Но слишком уж сильный коллектив у армейцев, слишком уж сильная тренерская бригада. Думаю, тренеры не позволят своим игрокам расслабиться. Если ЦСКА будет играть на том же уровне, что и в Казани, у УНИКСа шансов нет.

Где будем смотреть

10 июня, четверг, "Матч ТВ"

18.30. ЦСКА - УНИКС. Прямая трансляция.

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