Московский ЦСКА сделал широкий шаг к очередному чемпионскому титулу баскетбольной Единой лиги. В финальной серии до трех побед армейцы выиграли уже второй гостевой матч у казанского УНИКСа - 76:57.

УНИКС снова не нашел что противопоставить московским армейцам. Теперь спастись в финальной серии будет невероятно сложно. Фото: vtb-league.com

После первой игры главный тренер хозяев Димитрис Прифтис жаловался на календарь: предыдущий раз до старта финала УНИКС играл 13 дней назад. С физической точки зрения во второй игре казанцам должно было быть полегче. Но вчерашний матч команда Прифтиса начала даже хуже. Уже к концу первой четверти преимущество армейцев достигло восьми очков - 24:16. Во второй 10-минутке лучше совсем не стало. Даже наоборот: отрыв ЦСКА как-то сам собой вырос до 20 баллов. К большому перерыву УНИКС так и не смог толком подобраться к сопернику - 33:50.

А самое обидное для казанцев, что в таком печальном для них развитии событий они могли винить только себя. За первую половину встречи баскетболисты УНИКСа совершили семь потерь против одной у соперника. И это при прочих равных. После перехватов ЦСКА набрал 14 очков, и, по сути, этот аспект сделал разницу.

Несмотря на то что и в третьей четверти москвичи продолжали держать соперника на почтительном расстоянии, нельзя было сказать, что игра проходила в спокойной атмосфере. Напряжение над паркетом витало и периодически выливалось в стычки вроде той, что произошла между армейцем Семеном Антоновым и казанцем Окаро Уайтом. Американец положил локоть почти на шею россиянину, тот ответил. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис просил отправить Уайта в раздевалку, но судьи ограничились техническим фолом.

В первой половине встречи баскетболисты УНИКСа совершили семь потерь. После них ЦСКА набрал 14 очков, что позволило армейцам уйти в отрыв

Непосредственно игра тем временем немного отошла на второй план. В третьей четверти команды на двоих набрали 23 очка. Армейцев это устраивало: на последнюю 10-минутку они вышли, ведя в счете 63:43.

Чтобы вернуться в игру, УНИКСу требовался совсем уж какой-то невероятный сценарий. Казанцы сочинить его так и не смогли. Итудис в концовке со спокойной совестью дал игровое время молодым Кочергину, Лопатину и Хоменко, что не помогло хозяевам площадки хотя бы сократить отставание до более приличного.

Следующий матч серии пройдет уже в Москве. В случае победы ЦСКА он станет последним в этом сезоне.

Где будем смотреть

10 июня, четверг

"Матч ТВ"

18.30. ЦСКА - УНИКС. Прямая трансляция

Между тем

Женская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему 17 июня на площадках Испании и Франции финальному турниру чемпионата Европы 2021 провела два контрольных матча в столице Сербии Белграде.

Если в первой встрече подопечные главного тренера Александра Ковалева уступили со счетом 72:85, то во второй игре россиянки взяли верх - 75:70, проявив характер и волю к победе. Перед стартом заключительной четверти основного времени игры у команды гостей был дефицит в десять очков - 53:63. Однако наши девушки нашли в себе силы совершить мощный рывок и в итоге праздновали успех - 75:70.

Лучшими бомбардирами у России в этой победной игре стали дебютант национальной дружины Александра Штанько (19 очков), Дарья Курильчук (15), Раиса Мусина (10) и Нина Глонти (10). Теперь впереди две контрольные встречи со сборной Беларуси в Минске, они запланированы на 9 и 10 июня.