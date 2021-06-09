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09.06.2021 17:20
Рубрика: Спорт

Мяч - на центр поля

В пятницу стартует главное спортивное событие лета - чемпионат Европы по футболу
Текст: Артур Нанян (nanian@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 22(986)
В пятницу, 11 июня, в Риме матчем Италия - Турция стартует 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. По случаю 60-летия Евро игры турнира впервые в истории пройдут в различных крупных городах мира. В их числе - российский Санкт-Петербург.
Во вторник, 8 июня, сборная России по футболу провела на стадионе "Динамо им. Яшина" открытую тренировку для журналистов и болельщиков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Изначально город на берегах Невы должен был принять всего четыре встречи европейского футбольного первенства. Потом, однако, УЕФА перенес в Россию еще три поединка, которые должны были состояться в столице Ирландии Дублине.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Дело в том, что в Ирландии все еще неблагоприятная обстановка с пандемией коронавируса, и потому местные власти разумно решили не рисковать.

Один из главных вопросов, который сейчас интересует болельщиков: как посетить матчи турнира (в том же Санкт-Петербурге)? К слову, стадион на Крестовском острове может быть заполнен максимум на 50 процентов от своей вместимости (34 тысячи мест). Чтобы попасть на домашнюю арену "Зенита" на матчи Евро-2020, гостям необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус и Fan ID (паспорт болельщика, который можно оформить в интернете на специализированном сайте). Для болельщиков из дальнего зарубежья визы не потребуется.

Все вроде бы просто, но здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, иностранным любителям футбола, которые въедут на территорию России по электронному Fan ID, нужно обратиться в один из центров выдачи этого документа и получить паспорт болельщика в виде карты. Во-вторых, тест на коронавирус должен быть сделан в течение трех дней до въезда в Россию. Подобный порядок для гостей Санкт-Петербурга будет действовать с 29 мая по 2 июля включительно.

Во время футбольного первенства в Северной столице иностранные болельщики получат те же транспортные льготы, что и российские зрители.

Так, с 12 июня по 2 июля они смогут бесплатно передвигаться в метро, автобусах-шаттлах и на всех электричках. По разным данным, в Санкт-Петербурге ожидается от восьми до десяти тысяч зарубежных гостей. Для сравнения: организаторы недавно прошедшего финала Лиги чемпионов в португальском Порту выделили поклонникам команд-участниц "Манчестер Сити" и "Челси" всего по шесть тысяч билетов.

На заметку

Сборная России на предстоящем Евро сыграет в группе "B" против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Помимо двух встреч с участием российской команды, в Санкт-Петербурге пройдут следующие поединки: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один матч четвертьфинальной стадии (2 июля).

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