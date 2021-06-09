Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы и заявил, что знает о слабых сторонах наших соперников по группе.

В последние годы все привыкли, что главные надежды россиян в атаке связаны с Артемом Дзюбой. Впрочем, есть в нашей стране и другие нападающие, которые также много забивают и обращают на себя внимание. Один из них - Александр Соболев.

Прошедший сезон стал в чем-то ключевым для Соболева: он вошел в список лучших бомбардиров Премьер-лиги с 14-ю голами и дебютировал в сборной. В шести матчах за национальную команду Александр забил три мяча. Последний из них принес победу России в контрольной встрече с болгарами. В интервью "РГ" Соболев признался: несколько лет назад он и представить не мог, что сыграет за сборную на чемпионате Европы и постарается сделать все возможное, чтобы ярко выступить на главном футбольном турнире лета.

Александр, как прошли сборы в Австрии? Тяжело было физически?

Александр Соболев: Сборы прошли хорошо, все из запланированного сделали. Физически было непросто, но мы это понимали и старались вовсю. Что касается меня лично, то я пропустил около трех дней из-за голеностопа. Сейчас чувствую себя на все 100 процентов готовым.

Понравилось в Нойштифте?

Александр Соболев: Очень. Я давно хотел съездить в Австрию, если честно. Когда границы откроются, сразу хочу туда рвануть. Там очень красиво. Горы, снег, чистый воздух - просто идеально для отдыха.

Результаты контрольных матчей, в нашем случае - с Польшей и Болгарией - имеют какое-то значение или вы их рассматривали просто как этап подготовки?

Александр Соболев: В любой игре хочется победить, неважно - за клуб или сборную. Я всегда настраиваюсь на все 100 процентов. Если говорить конкретно о последних двух матчах, то они были очень тяжелыми. И с Польшей, и с Болгарией, мы были под нагрузками. Сейчас уже чуть легче, надеюсь, ко встрече с бельгийцами подойдем в оптимальной форме.

За собственной статистикой следите?

Александр Соболев: Видел где-то, что у меня три гола в шести матчах за сборную.

Неплохие показатели.

Александр Соболев: Если бы было шесть мячей в шести играх - я бы сказал, что хорошая статистика. А так - нормальная.

В "Спартаке" вы уже били пенальти, а в сборной - впервые. Не было волнения, когда подходили к "точке" с Болгарией?

Александр Соболев: Я уже чувствую себя своим в сборной, полностью освоился. Что касается пенальти, то это психология. Если не уверен, не стоит даже подходить к "точки". Я на 100 процентов был уверен в себе и просто пробил.

Обговаривали до игры, кто будет бить пенальти? Или как-то само собой получилось, что вам доверили исполнение?

Александр Соболев: Перед играми мы все знаем, кто будет бить пенальти, кто исполнять угловые, стандарты и так далее. С "точки" бить должен был Дзюба, но поскольку на тот момент его уже не было на поле, я на себя взял эту функцию. Возражений никаких не было.

Хорошо, что мы начинаем Евро с Бельгией? Все же первая сборная в рейтинге ФИФА.

Александр Соболев: Сложно сказать, игра покажет. Да, Бельгия - фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно. Могу сказать одно, что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

Не факт, что в субботу сыграет один из лидеров "красных дьяволов" Кевин Де Брюйне. Следите за новостями из стана соперников?

Александр Соболев: Ну, конечно. Мы все смотрели финал Лиги чемпионов, видели, что произошло с Де Брюйне. Но не думаю, что стоит делать на этом акцент. Никому не желаешь травмы, поэтому пусть он будет здоровым.

Как-то обсуждали между собой ситуацию с недопуском российских болельщиков в Копенгаген на матч с Данией?

Александр Соболев: Мы в курсе этой истории. Не знаю, почему наших болельщиков не пускают. Вероятно, все из-за коронавируса. Что поделать… В каких-то странах одни правила, в других - иные. Видимо, в Дании свои рекомендации.

Некоторые специалисты считают, что, возможно, датчане таким образом хотят оставить без поддержки нашу сборную в ключевом матче.

Александр Соболев: Не думаю. Обратите внимание - почти во всем мире играют без зрителей, а у нас в России другая ситуация. Думаю, все же все немножко опасаются вируса.

Бельгию все хорошо знают, у Дании есть несколько звезд. А как вам сборная Финляндии?

Александр Соболев: Мне сложно предсказать, как та или иная команда покажет себя на крупном турнире, потому что я пока в таких не участвовал. Но если брать Лигу наций, контрольные матчи, квалификацию чемпионата мира - я обратил внимание, что все умеют бороться, биться за результат. У нас вот в группе в отборочном турнире чемпионата мира Мальта, к которой все относились снисходительно, а она сыграла вничью со Словакией. Есть топ-сборные, как Франция или Бельгия, а есть такие как Финляндия, у которой вроде бы нет звезд, но есть команда, коллектив. Кроме того, насколько я помню, финны впервые примут участие на Евро. Это для них дополнительная мотивация.

На чемпионате Европы третьим места тоже могут выйти из группы. Это сидит в голове или настраиваетесь только на первые две позиции?

Александр Соболев: Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет. Никаких других мыслей у нас нет.

Многие эксперты считают, что чемпионат Европы выше по уровню, чем чемпионат мира, слабых команд меньше. Вы что думаете?

Александр Соболев: Опять же: я пока не участвовал в таких форумах, и потому мне трудно сравнивать. Раньше я смотрел матчи по телевизору, но одно дело - наблюдать со стороны, совершенно другое - когда ты на поле. После Евро, может, смогу ответить на ваш вопрос.

Есть мнение, что в сборной нынешнего созыва нет игроков вроде Аршавина, который мог в одиночку решить момент, создать гол. Согласны?

Александр Соболев: Почему нет? У нас есть Головин, Миранчук, которые точно могут придумать что-то нестандартное. Тот же Черышев может сыграть ярко. Просто ситуации в игре разные бывают. Иногда нужно действовать проще, иногда - что-то придумывать.

Тренерский штаб озвучил цели на предстоящий турнир?

Александр Соболев: Нет, просто готовимся к каждой игре. Бельгия, Финляндия, Дания - пока это все, что нас интересует.

Евро-2020 - дебют для вас на крупных форумах. Волнение присутствует?

Александр Соболев: Пока нет, но, наверное, в день игры накроет. Когда будет установка, объявление состава - думаю, без волнения не обойтись. Но со стартовым свистком все пройдет.

Много сообщений пишут друзья, знакомые?

Александр Соболев: Пишут-то много, но, когда я на сборах, стараюсь мало времени уделять таким вещам, абстрагируюсь от всего. И вообще стараюсь поменьше времени проводить в телефоне.

Роман Зобнин сказал, что о назначении Руя Витории в "Спартак" узнал из интернета, насколько он сосредоточен на сборной. Вы тоже?

Александр Соболев: Конечно. Я в Instagram увидел эту новость. Мы все полностью сейчас думаем о сборной, тренировках, предстоящих матчах.

Все говорят, что два домашних матча в группе - это огромный плюс. Тоже так считаете?

Александр Соболев: Конечно. Две игры из трех на своем поле - это супер. Будут родные болельщики, почти весь стадион будет переживать за нас. Приятнее, когда зрители есть, они нам сильно помогают.

Представьте, если бы Евро проходил без болельщиков. Было бы тяжелее?

Александр Соболев: Безусловно. Футбол существует для болельщиков. Когда их нет - атмосфера не та, все не то. Если бы так нужно было, мы бы сыграли и при пустых трибунах, но ощущения были бы не те. Когда на тебя смотрят люди, подбадривают, гонят вперед - это большой кайф.

Кубок конфедераций, чемпионат мира, теперь чемпионат Европы - матчи трех крупных турниров подряд проходят в России. Те, кто играл на домашнем ЧМ, делятся с вами опытом, что-то советуют?

Александр Соболев: Я особо ничего не спрашивал, но, в принципе, понимаю, какая будет атмосфера. Это не передать словами. Когда вся страна объединена, все болеют за команду, обсуждают все, переживают - это непередаваемые эмоции. Примерно понимаю, как все будет.

Не думаете, что реальность превзойдет ожидания?

Александр Соболев: Посмотрим. Знаете, я несколько лет назад и мечтать не мог, что буду в сборной на чемпионате Европы. Мне казалось, что это недосягаемая цель. Честно скажу - до сих пор маленько не верится в происходящее.

Можете назвать три главных козыря нашей сборной?

Александр Соболев: Характер, сплоченность и сыгранность. Мы как единое цело - все друг за друга.

Во время сборов тренерский штаб проводил индивидуальные беседы с игроками?

Александр Соболев: В основном были общекомандные беседы. Со мной лично не разговаривали, может, с некоторыми ребятами пообщались, не знаю. Ну а так все время были теории, собрания.

На теории разбирали и свою игру, и соперников?

Александр Соболев: Конечно.

Скучно не бывает на таких собраниях?

Александр Соболев: Нет, потому что надо внимательно слушать, что тебе говорят. Это ведь потом в игре поможет. Нам указывают на наши ошибки, на недочеты соперников, как нужно действовать в тот или ином моменте.

Что-то новое узнали о соперниках?

Александр Соболев: Да, но не буду говорить, что именно. Увидите все на чемпионате Европы.

Досье "РГ"

Александр Сергеевич Соболев

Родился 7 марта 1997 года в Барнауле.

Выступал за команды: "Томь" (2016-2017), "Крылья Советов" (2018-2020), "Енисей" (2019). С зимы 2020 года - в "Спартаке".

За сборную России дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче со Швецией, в котором отличился забитым мячом. Всего за национальную команду провел шесть встреч, забил три гола.

Серебряный призер российской Премьер-лиги (2020/21) и Футбольной национальной лиги (2017/18). Лучший футболист месяца в Премьер-лиге (июль 2019, март 2021).