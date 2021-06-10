Мужская сборная России по баскетболу, руководимая главным тренером Сергеем Базаревичем, сегодня утром отправилась в Польшу для участия в товарищеском международном турнире. В городе Гливице команда 12 июня встретится в полуфинале Energia Cup с Тунисом, а на следующий день, в зависимости от результатов, сыграет с Польшей или Мексикой.

О том, как проходит наша подготовка к мировой олимпийской квалификации (29 июня - 4 июля в Хорватии), корреспондент "РГ" побеседовал с генеральным менеджером сборной страны, дважды серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998), многократным обладателем "золота" первенства России Сергеем Пановым. Нелишне заметить, что он на протяжении пяти с лишним лет (2014-2019) занимал должность министра спорта и молодежной политики Нижегородской области.

Сколько игроков приняли участие в завершившемся сборе?

Сергей Панов: Сергей Базаревич работал с 15 баскетболистами. Из расширенного списка кандидатов на поездку в Хорватию их должно было быть 16, но атакующий защитник питерского "Зенита" Дмитрий Хвостов по совершенно объективным медицинским показателям не смог присоединиться к команде. Сборная тренировалась на территории спорткомплекса ЦСКА в уже давно привычном для нас зале "Игровой". И отдельная благодарность руководству Российской федерации баскетбола за то, что заселили нас в хороший отель по соседству, на Ленинградке. Мы добирались до зала быстро, все необходимые формальности по ковид-безопасности проходили без проблем.

Немного удивило присутствие в широком списке кандидатов защитника Дмитрия Кулагина. Он ведь пропустил сезон-2020/21, не имея контракта ни с одним из клубов...

Нынешний генеральный менеджер сборной Сергей Панов в 1990-х был стержневым игроком российской дружины. Фото: Михаил Синицын

Сергей Панов: И, тем не менее, мы решили предоставить ему шанс. Но Дима по результатам УМО, то есть углубленного медицинского обследования, врачами не был допущен к процессу подготовки вообще.

Перед основным сбором у команды был сбор просмотровый. Кто из молодых ребят продолжает оставаться в обойме национальной дружины?

Сергей Панов: Пять игроков. Это представители ЦСКА-2 Антон Карданахишвили, Умрихин и Филипп Гафуров, Антон Квитковских из саратовского "Автодора", нижегородец Степан Гонтарь.

Опытные, титулованные Алексей Швед и Виталий Фридзон ранее заявили о завершении карьеры в сборной. Есть еще потери касаемо топовых баскетболистов?

Сергей Панов: Форвард Андрей Зубков из "Зенита" сначала потренировался с командой, однако буквально накануне вылета сказал, что на данный момент не готов жертвовать ради сборов и возможного затем выступления в Хорватии своими интересами.

Ладно, Фридзон как бы ветеран, ему уже 35 с половиной. А что же Швед, пока 32, в расцвете сил...

Сергей Панов: Образно говоря, ну вот такое "состояние души". Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами.

Сергей Панов: Мы не можем заставлять ребят играть за сборную. В команде те, кто готов выступать под флагом страны с горящими глазами

Еще один вопрос Сергею Панову, но не как генеральном менеджеру, а как бывшему игроку, никогда не находившему причин не выступать за сборную. Что же у нас поменялось с годами?

Сергей Панов: Многое изменилось. Вообще, ситуация складывается парадоксальная. В сборную охотнее всего прибывают те, кто хочет закрепить свое пока еще не оформившееся положение в профессиональном баскетболе. И гораздо реже те, кто сам для себя считает, что уже многого достиг в нашем виде спорта.

Подготовка к женскому Евробаскету

В рамках подготовки к финальному турниру женского чемпионата Европы-2021, который состоится 17-27 июня в Испании и Франции, наши девушки под началом Александра Ковалева вчера в Минске провели один из двух запланированных на этой неделе гостевых товарищеских матчей с командой Беларуси. Россиянки победили со счетом 70:67.

Самыми результативными в наших рядах стали Нина Глонти и Камилла Огун, набравшие по десять очков. Главный тренер постарался примерно поровну распределить время на площадке между всей дюжиной заявленных на встречу баскетболисток. Поэтому бомбардирские достижения здесь совсем не показательны. В четверг пройдет повторная контрольная игра между географическими соседками.