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11.06.2021 13:26
Рубрика: Спорт

Сидорова и Иванюк победили на этапе "Бриллиантовой лиги" во Флоренции

Текст: Николай Долгополов
Победа чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой была убедительна - 4м 91 см. До своего лучшего результата она не дотянула лишь 4 см. Ближайшая соперница Ирина Жук (Беларусь) далеко отстала. Сидорова, не выступавшая в международных соревнованиях с 2019 года, быстро набирает форму.

У мужчин флорентийский этап "Бриллиантовой лиги" выиграл прыгун в высоту Илья Иванюк - 2м 33 см. Такой же результат показали австралиец Брэндон Старк и хозяин турнира Джанмарко Тамбери, но наш высотник взял высоту с первой попытки.

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Для него это уже вторая победа подряд в серии стартов "Бриллиантовой лиги". А вскоре к бронзовому призеру чемпионата мира присоединится и обладатель серебряной медали мирового первенства Михаил Акименко, получивший, как и коллеги по сборной, статус нейтрального атлета.

В нашей легкой атлетике осталось три-четыре дисциплины, в которых россияне могут претендовать на олимпийские медали. По-прежнему не подводит отечественная школа высотников. У мужчин ее лучшие представители Илья Иванюк и Михаил Акименко, а у женщин трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая сейчас залечивает травму. Ну, и, конечно, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Наверняка к этой четверке может присоединиться и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Но пока до стартов он не допущен. В пробе на допинг найден фуросемид. Шубенков прием запрещенного средства отрицает. У барьериста, у которого до этого десятки раз брали пробы на допинг, еще остается время, чтобы доказать свою невиновность.

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