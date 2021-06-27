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27.06.2021 18:40
Рубрика: Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии

Текст: Артур Нанян
Фото: Darko Vojinovic/AP Фото: Darko Vojinovic/AP
Фото: Darko Vojinovic/AP

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов стал победителем восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Штирии.

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
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Ферстаппен одержал 14-ю победу в карьере и четвертую в нынешнем сезоне. Он лидирует в общем зачете, набрав 156 очков. На второй строчке расположился Льюис Хэмилтон (138 очков), замыкает топ-3 мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (96).

Что касается сегодняшней гонки, то вторым финишировал Хэмилтон, третьим - партнер британца по "Мерседесу" финн Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") закончил соревнования на 18-й позиции.

В Кубке конструкторов продолжает лидировать "Ред Булл" (252 очка), далее идут "Мерседес" (212) и "Макларен" (120). Добавим, что девятый этап чемпионата пройдет со 2 по 4 июля также в Австрии.

Спорт Формула-1