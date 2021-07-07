Аргентина вышла в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии пенальти

Вторым финалистом проходящего в Бразилии Кубка Америки по футболу стала Аргентина. В решающем матче она сыграет с хозяевами турнира.

Во втором полуфинале Кубка Америки встречались команды Аргентины и Колумбии. Болельщики с нетерпением следили за тем состоится ли финал мечты, в котором лицом к лицу сошлись бы команда Бразилии и аргентинцы.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте. Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес смог реализовать свой момент, воспользовавшись передачей Лионеля Месси.

Но удержать победный счет не удалось - на 61-й минуте Луис Диас восстановил равенство в счете.

Судьба путевки в финал решалась в серии пенальти. В итоге Аргентина взяла верх - 3:2. В составе колумбийцев решающую попытку не реализовал Эдвин Кардона, чей удар отразил Дамиан Мартинес.

В финале в ночь на 11 июля сыграют Бразилия и Аргентина, а днем ранее за бронзу сразятся Перу и Колумбия.