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07.07.2021 07:08
Рубрика: Спорт

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии пенальти

Текст: Максим Домчев
Вторым финалистом проходящего в Бразилии Кубка Америки по футболу стала Аргентина. В решающем матче она сыграет с хозяевами турнира.
Фото: AFP/SILVIO AVILA Фото: AFP/SILVIO AVILA
Фото: AFP/SILVIO AVILA

Во втором полуфинале Кубка Америки встречались команды Аргентины и Колумбии. Болельщики с нетерпением следили за тем состоится ли финал мечты, в котором лицом к лицу сошлись бы команда Бразилии и аргентинцы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте. Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес смог реализовать свой момент, воспользовавшись передачей Лионеля Месси.

Но удержать победный счет не удалось - на 61-й минуте Луис Диас восстановил равенство в счете.

Судьба путевки в финал решалась в серии пенальти. В итоге Аргентина взяла верх - 3:2. В составе колумбийцев решающую попытку не реализовал Эдвин Кардона, чей удар отразил Дамиан Мартинес.

В финале в ночь на 11 июля сыграют Бразилия и Аргентина, а днем ранее за бронзу сразятся Перу и Колумбия.

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