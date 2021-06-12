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12.06.2021 17:10
Рубрика: Спорт

В Чите отменили матчи местного клуба из-за коронавируса

Текст: Артем Локалов
Роспотребнадзор по Забайкальскому краю запретил ФК "Чита" тренироваться и играть. Клубу пришлось отменять сегодняшний матч с "Тверью" и игру с "Олимпом", которая запланирована на 15 июня.

На странице "Читы" в соцсети Вконтакте говорится, что тестирование выявило несколько положительных результатов на коронавирус у футболистов и сотрудников.

Клуб дозаявил игроков из молодежного состава, но это не помогло избежать запрета на проведение матчей. "Чите" будут засчитаны поражения 0:3.

Фото: Артем Локалов
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Таким образом, "Чита" досрочно завершила сезон в Профессиональной футбольной лиге - пока не ясно только, на 14-м или 15-м месте.

Тем временем ФК "Тюмень", который наверняка вернется в Футбольную национальную лигу (для этого в последнем туре надо обыграть "Ладу" из Димитровграда), объявил, что будет пускать на первый домашний матч нового сезона бесплатно тех, кто сделает прививку от ковида с 1 июня до старта нового сезона.

В регионах Спорт Футбол Второй дивизион ДФО Забайкальский край Чита