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13.06.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Промоутер Дон Кинг требует с Поветкина 6,5 млн долларов

Текст: Максим Домчев

Известный американский промоутер Дон Кинг намерен получить от российского боксера Александра Поветкина 6,5 млн долларов.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images
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Об этом рассказал глава компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский. По его словам, Дон Кинг хочет получить от объявившего в воскресенье о завершении карьеры Поветкина 6,5 млн долларов за отмену одного боя.

Как рассказал Рябинский, слова которого приводит ТАСС, поводом для иска послужила отмена боя против Бермейна Стиверна в 2016 году, но тогда у россиянина были положительные результаты допинг-теста. "У нас суд в CAS. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", - сказал Рябинский.

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