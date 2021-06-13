Промоутер Дон Кинг требует с Поветкина 6,5 млн долларов

Известный американский промоутер Дон Кинг намерен получить от российского боксера Александра Поветкина 6,5 млн долларов.

Об этом рассказал глава компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский. По его словам, Дон Кинг хочет получить от объявившего в воскресенье о завершении карьеры Поветкина 6,5 млн долларов за отмену одного боя.

Как рассказал Рябинский, слова которого приводит ТАСС, поводом для иска послужила отмена боя против Бермейна Стиверна в 2016 году, но тогда у россиянина были положительные результаты допинг-теста. "У нас суд в CAS. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", - сказал Рябинский.