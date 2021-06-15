Открылся седьмой летний сезон проекта "Зеленый фитнес". Это занятия физкультурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. Всё лето вы сможете поучаствовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям. Стартовав в Казани, проект успешно развивается и в других городах.

Социально-спортивное движение "Зеленый фитнес" появилось в 2015 году в столице Татарстана благодаря студентам Казанского национального технологического университета.

Со временем "Зеленый фитнес" захватил всю республику. А сегодня он работает в 44 регионах страны. И попал в реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". "Зеленый фитнес" поддерживает около тысячи фитнес-тренеров по всей стране, которые занимаются с разными группами людей, включая мам с детьми. Проект расширяет географию. Недавно к нему присоединился и небольшой карельский город Сегежа. Начинали с нескольких любителей бега. Но с каждым занятием их число становится все больше. Участница группы Дарья Еремеева рассказала, что бесплатные тренировки проводят в парках и скверах, на стадионе. В один вечер - кардиоаэробика, на следующий - интервальный тренинг. Участники группы готовы тренироваться каждый день. А тренеры считают, что в этом и есть их главная задача - зарядить людей энергией и бодростью.

Справка "РГ"

К проекту "Зеленый фитнес" присоединились 107 городов и поселков. Планируется, что в этом году участниками проекта станут более 130 тысяч человек, проведено 2,7 тысячи тренировок.