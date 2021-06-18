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18.06.2021 15:13
Рубрика: Спорт

Поль Погба вошел в сферу интересов "ПСЖ"

Текст: Максим Макарычев
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP

Французский клуб "Пари-Сен Жермен" становится главным поставщиком новостей этим летом на трансферном рынке. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, сообщает газета Le Parisien, вошел в сферу интересов вице-чемпиона Франции. 28-летний игрок, проведший в минувшем сезоне 26 игр и забивший 3 гола в английской Премьер-лиге, по контракту связан с "МЮ" до июня 2022 года.

Фото: iStock
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Известно, что агент игрока сборной Франции Мино Райола поддерживает прекрасные отношения со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо, а сам Погба родился в Ланьи-сюр-Марн в пригороде Парижа. Клуб "Манчестер Юнайтед" активно пытается продлить контракт Погба.

Ранее "РГ" сообщала, что "ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за марокканского защитника Хакими и пытается продлить контракт Киллиана Мбаппе, истекающий летом 2022 года.

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