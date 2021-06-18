СМИ: Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Новости

В Ялте начали эвакуировать людей из зоны подтопления 11:46
Аэропорт Симферополь принял рекордные два миллиона пассажиров 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 9056 новых случаев COVID-19 11:37
В Петербурге семь человек пострадали из-за столкновения автобусов 11:35
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 11:28
В Минздраве оценили темпы вакцинации от коронавируса 11:18
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 11:15
Вышел трейлер перезапуска "Тома и Джерри" 11:12
Мишустин отсрочил на год требование увеличить объем хранения трафика 11:11
В Приамурье автомобиль с вахтовиками перевернулся при переезде ручья 11:08
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума 11:07
Фонд кино поддержит фильмы "Мастер и Маргарита" и "Ходжа Насреддин" 11:00
Барам в Москве продлен запрет на работу в ночное время 10:53
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года 10:52
Умер знаменитый сербский певец Новица Здравкович 10:51
Власти Москвы заявили о необходимости ревакцинации от коронавируса 10:44
Продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз 10:42
В Екатеринбурге "экстрасенс" выманила у клиентки 890 тысяч рублей 10:41
Собянин: Детские площадки и игровые комнаты в столице остаются закрытыми 10:39
Собянин: На концертах и других мероприятиях - не более 1000 человек 10:36
Соцсети могут обязать удалять информацию о самодельном оружии 10:35
АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний 10:35
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов 10:33
Эксперты из России начали работу по оценке ситуации с COVID-19 в Турции 10:29
Жительница Астрахани лишилась дома из-за долгов по кредиту 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 10:24
Рубрика: Спорт

СМИ: Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Текст: Артур Нанян

Финал чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт, информирует издание The Times.

Фото: iStock
Эксперты раскрыли рацион футболистов на Евро-2020 и его стоимость

УЕФА примет это решение в том случае, если Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполняемость стадиона "Уэмбли" болельщиками из-за коронавируса. В то же время в Будапеште никаких ограничений нет. Сообщается, что УЕФА уже уведомил о своих возможных шагах власти Великобритании.

Напомним, что в Венгрии нет ограничений по максимальной вместимости арены имени Ференца Пушкаша из-за пандемии. Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым футбольным поединком с начала пандемии коронавируса. На игре присутствовало больше 60 тысяч зрителей.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации УЕФА Чемпионат Европы по футболу - 2020