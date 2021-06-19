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19.06.2021 14:10
Рубрика: Общество

Мясников рассказал, как по глазам можно выявить опасную болезнь

Текст: Михаил Русин

Опытный специалист способен выявить возможное заболевание по глазам пациента. Как рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", это может оказаться самым быстрым способом диагностики. В качестве примера он привел появление желтовато-зеленой или зеленовато-коричневой пигментация по периферии роговицы глаза. Это так называемое кольцо Кайзера-Флейшера может указывать на хроническое отравление медью и, в частности, являться признаком генетической болезни Вильсона - Коновалова.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам Мясникова, она связана с нарушением метаболизма меди, которая накапливается вокруг зрачка на поздних стадиях болезни. Причем, этот эффект проявляется даже у некоторых подростков. Заболевание также влияет на их психологическое состояние и успеваемость в школе. А отсутствие своевременного лечение может сказаться на сроке жизни человека.

Отмечается, что на поздних стадиях болезнь Вильсона-Коновалова возможны судороги. Кроме того хроническое отравление медью способно оказывать влияние на печень и другие органы. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

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