В стане одного из претендентов на победу в Кубке Америки сборной Чили прогремел скандал: игроки этой команды нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки в Бразилии, устроив бурную вечеринку в отеле.

Артуро Видаль и несколько его партнеров по команде могут быть оштрафованы на огромную сумму. Фото: REUTERS

Как сообщает издание Marca, нарушителями стали Артуро Видаль ("Интер"), Гари Медель ("Болонья"), Эдуардо Варгас ("Атлетико Минейро"), Жан Менесес ("Леон"), Пабло Арангис ("Универсидад де Чили"), Пабло Гальдамес ("Велес Сарсфилд") и защитник "Монако" Гильермо Марипан. По неподтвержденным данным, из-за этого скандала главный тренер чилийской команды Мартин Ласарте может оставить свой пост. Решение будет принято в ближайшие дни.

- Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня, - говорится в заявлении на сайте федерации футбола Чили.

Что интересно - Видаль, являющийся одним из лидеров "Ла Рохи", далеко не впервые попадает в скандал, находясь в стане национальной команды. В 2015 году, когда чилийцы принимали Кубок Америки, в свой выходной день после встречи с Мексикой в группе Артуро решил как следует отдохнуть и вместе с супругой уехал в казино неподалеку от Сантьяго. Там он выпил, проиграл кучу денег и поехал домой. Вот только за руль Видаль сел в нетрезвом состоянии, в результате чего угодил в аварию. В столкновении с двумя другими автомобилями машина футболиста улетела за трассу. Благодаря подушкам безопасности на самом игроке не осталось ни царапины, а его жена Мария получила несерьезные повреждения.

Поначалу, когда информация об аварии просочилась в прессу, Видаль категорически отрицал свою вину. Однако, когда дело дошло до суда, во всем сознался. Наказание могло быть строгим, по законам Чили футболисту грозил тюремный срок до десяти месяцев. В итоге Артуро лишили водительских прав на четыре месяца и обязали каждый месяц отмечаться в консульстве своей страны в Милане (тогда Видаль выступал за "Интер"). От тюрьмы хавбека спасло то, что во время инцидента никто не получил серьезных травм.

Несмотря на общественное негодование, тогдашний рулевой чилийской сборной Хорхе Сампаоли не исключил Видаля из заявки. Сам Артуро выступил с публичными извинениями и обещал, что сделает все возможное для победы сборной. И ведь удалось: Чили завоевала Кубок Америки, обыграв в финале Аргентину с Лионелем Месси.

К слову, именно Аргентина считается сейчас одним из фаворитов турнира. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени "альбиселеста" провела третий матч группового этапа: в соперниках у нее был Парагвай, который в первом туре одолел в большинстве Боливию со счетом 3:1.

Главный тренер чилийской сборной Мартин Ласарте может уйти в отставку после нашумевшей истории с футболистами своей команды

Кубок Америки - одна из последних возможностей для Месси завоевать трофей на международном уровне. Нападающий "Барселоны" дважды участвовал в финале этого турнира, но оба раза Аргентина уступила Чили. Не повезло Месси и его партнерам по сборной и в 2014 году, когда в решающем поединке чемпионата мира они проиграли Германии. Что будет на этот раз - скоро узнаем. По мнению главного тренера "альбиселесты" Лионеля Скалони, Месси делает все возможное, чтобы добиться успеха с национальной командой.

- Парагвай - очень неудобный, сложный соперник, который знает, во что он играет. У них отличный тренер. Я думаю, что лидерство Месси на поле всегда одинаково. Снаружи он потрясающий парень, который, как всегда, ведет команду вперед. Серхио Агуэро становится лучше с каждым днем, он вносит важный вклад в команду, - отметил Скалони.

- Мы находимся на правильном пути и растем. Учитывая качество футболистов, которые у нас есть, я думаю, мы можем ожидать многого, - подчеркнул экс-полузащитник питерского "Зенита", хавбек аргентинской сборной Леандро Паредес.

Между тем первое поражение на Кубке Америки потерпела Колумбия: подопечные Рейнальдо Руэды проиграли Перу со счетом 1:2.

Таким образом, на момент выхода номера "РГ" в печать в группе "А" на Кубке Америки ситуация следующая: первую строчку делят Аргентина и Чили, у которых по четыре очка в активе и абсолютно одинаковые дополнительные показатели. Далее идут Парагвай (три очка), Уругвай и Боливия (по ноль очков). Что касается группы "В", то здесь есть явный лидер - хозяева турнира бразильцы. Неймар и компания выиграли в обоих стартовых поединках, забив в ворота соперников (Венесуэлы и Перу) семь безответных мячей. Второе место занимает Колумбия (четыре очка), третье - Перу (три), далее идут Венесуэла (два) и Эквадор (одно очко).