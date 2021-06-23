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23.06.2021 10:16
Рубрика: Спорт

Пятилетний шахматист из Томска получил разряд после обращения к министру

Текст: Наталья Граф (Томск)
Пятилетнему Диме Крымскому из города Томска вручили долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам.

- Желаю тебе большого шахматного будущего, новых побед. Ты уже опережаешь многих выдающихся шахматистов - в пять лет, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсен только научился играть в шахматы. Играй, тренируйся, оттачивай свое мастерство! - поздравил спортсмена исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Фото: Татьяна Кравченко
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Ученик детско-юношеской спортшколы № 7 Дима Крымский, несмотря на юный возраст, прекрасно играет в шахматы. Он является победителем многих соревнований. А в феврале этого года на первенстве Томской области в категории до 9 лет он выиграл четыре партии из семи.

Мальчик выполнил норматив 3-го юношеского спортивного разряда, но не смог его получить в силу возраста. Ему отказали, мотивировав тем, что шахматист еще слишком мал. А по правилам получить разряд можно только с семи лет.

Тогда отец ребенка записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину. Ведь спортивный разряд Диме нужен был не для официального признания его заслуг, а чтобы участвовать в других турнирах и бороться с более сильными соперниками.

- Мне дали грамоту, но разряд не дали. Я считаю, что это несправедливо, - объяснил министру Дима.

И талантливого мальчика услышали. По решению министерства спорта РФ Дмитрию Крымскому присвоили третий юношеский спортивный разряд. Более того, благодаря резонансу возрастные правила получения разрядов могут быть изменены.

- К сожалению, это не первый случай, когда дети до 7 лет не могут получить заслуженные разряды, - подчеркнул Михаил Ратнер. - Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда. Это будет справедливо по отношению к юным спортсменам и даст им дополнительный стимул к саморазвитию.

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