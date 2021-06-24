Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке, призовой фонд которого составляет 720 тысяч евро.

В четвертьфинальном матче первый сеяный Медведев в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда (пятый номер посева) со счетом 7:5, 6:1 и пробился в полуфинал. До этой стадии на травяных кортах он доходил лишь дважды - в Истбурне в 2017 году и в Лондоне в 2019-м.

- Не думаю, что трава - лучшее покрытие для моего соперника. Но в первом сете он играл на очень высоком уровне, поэтому мне не удавалось сделать брейк, - сказал Медведев в интервью на корте. - Но как только он начал хуже подавать и допускать ошибки, я постарался тут же воспользоваться спадом у Рууда. Мне было важно взять первый сет, причем не на тай-брейке. Это придало мне уверенности в себе. Я действительно рад победе и выходу в полуфинал.

Там Медведев сразится с четвертым сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой за возможность сыграть в своем первом финале на травяном покрытии. Все десять титулов ATP Медведев, напомним, выиграл на "харде".

Между тем на женском турнире WTA-500 в Истбурне россиянка Дарья Касаткина свой четвертьфинальный матч проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (6:1, 5: 7, 2:6). Хотя накануне она провела отличную встречу против девятой ракетки мира Игу Свентек, одержав верх над соперницей из Польши со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Тогда Касаткина впервые с 2018 года обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.