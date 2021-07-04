Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги"

Относительно новое имя для любителей легкой атлетики. Хотя Полина Кнороз, которой 21 год, дважды была призером чемпионатов России. Гораздо более известна ее мать - бегунья на 400 метров с барьерами Анна Кнороз-Чуприна, победительница чемпионата мира 1991 года, участница Олимпийских игр-1996 в Атланте.

Полина тренируется в Петербурге. Она уверенно начинала еще в 2017 году. Но потом прогресс, как это часто бывает у юниоров, начинающих соревноваться со взрослыми, замедлился. Появились опасения, что прыгунья с шестом останется в подающих надежды и только.

Лишь 26 июня Полина вместе с большой группой российских легкоатлетов получила нейтральный статус. И - сразу в Стокгольм. Здесь на этапе "Бриллиантовой лиги" она преодолела 4м 71 см. с первой попытки. Этого результата оказалось достаточно для первого места. Личный рекорд Полины Кнороз - 4м 75 см.

Отлично выступила 19-летняя прыгунья в высоту из Украины Ярослава Магучих. Преодолев 2м 03 см., она пыталась взять 2м 07 см. и была очень близка к успеху. Судя по стабильным результатам этого сезона, Ярослава будет главной соперницей нашей трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая сейчас залечивает травму.