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05.07.2021 01:05
Рубрика: Спорт

Хет-трик на корте

Медведев, Рублев и Хачанов вышли в 1/8 финала Уиблдона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Нынешний Уимблдон может стать одним из лучших для российских теннисистов за прошедшие десятилетия. Впервые сразу три наших соотечественника - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - пробились во вторую неделю мужской одиночной сетки.
В матче третьего круга с Чиличем Медведев впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам - 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Фото: REUTERS В матче третьего круга с Чиличем Медведев впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам - 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Фото: REUTERS
В матче третьего круга с Чиличем Медведев впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам - 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Фото: REUTERS

Самый драматичный матч третьего круга получился у Медведева: россиянин уступал 0:2 по сетам Марину Чиличу, но в невероятной борьбе все же одолел хорвата - 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. К слову, Даниил впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. И это на травяном покрытии, на котором ранее он не добивался сколь-нибудь значимых успехов.

Фото: iStock
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Напомним, что у Даниила есть шанс не только завоевать первый "Шлем" в карьере, но стать лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя Новака Джоковича.

Сейчас отрыв Джоковича составляет 1833 очка. Однако на Уимблдоне Новак заработать ничего не может, поскольку он является действующим победителем турнира. Даниилу же нужно защитить всего 90 очков за третий круг в 2019 году. Сейчас рейтинг частично заморожен, так что оба игрока при любых раскладах сохранят половину очков за 2019 год. Если списать оставшиеся, то до старта Уимблдона Джокович опережал Медведева на 878 очков.

Существуют два сценария, при которых Даниил может стать первой ракеткой мира уже в июле. Первый - если Джокович проиграет в финале и при этом сам Медведев будет у него в соперниках. Второй - Новак сходит с дистанции на стадии полуфинала или раньше. В таком случае россиянину для превращения в лидера рейтинга достаточно будет выйти в финал.

Следующим соперником Медведева будет поляк Хуберт Хуркач, который на пути к 1/8 финала обыграл Лоренцо Музетти (Италия), Маркоса Хирона (США) и Александра Бублика (Казахстан).

Медведев и Рублев ранее не доходили до 1/8 финала Уимблдона, а Хачанов повторил свой лучший результат 2018 года

Непростой матч в третьем круге Уимблдона выдался у Рублева. В оппонентах у него был Фабио Фоньини, которому Андрей ранее уступил в пяти встречах из семи. В этот раз также не обошлось без проблем, поскольку Фоньини удалось зацепить один сет, но россиянин оказался сильнее - 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Рублев поборется с Мартоном Фучовичем.

Наконец, Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне, выйдя в 1/8 финала. Четыре года назад Карен доходил до этой стадии, но уступил в ней Новаку Джоковичу. Нынешний соперник россиянина намного скромнее - дебютант турнира американец Себастьян Корда.

В 1/8 финала женского одиночного турнира неожиданно вышла Людмила Самсонова. Причем в третьем круге россиянка обыграла победительницу последнего розыгрыша Уимблдона американку Слоан Стивенс - 6:2, 2:6, 6:4.

Впервые в истории турниров "Большого шлема" сразу две обладательницы уайлд-кард (особое приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде. - Прим. "РГ") вышли в 1/8 финала. Ими стали британка Эмма Радукану и Самсонова. В данный момент россиянка занимает 65-е место в рейтинге WTA, однако благодаря своему выступлению на Уимблдоне она поднимется как минимум на 54-ю строчку. Следующей соперницей Самсоновой станет чешка Каролина Плишкова.

Отметим, что все матчи 1/8 финала что в мужской, что в женской части сетки пройдут сегодня. Хачанов сыграет с Кордой первым запуском (ориентировочно в 13.00 по московскому времени). Вторым запуском свои матчи проведут Рублев и Самсонова, третьим - Медведев.

Тем временем

Накануне была опубликована официальная заявка олимпийского теннисного турнира (24 июля - 1 августа). В списке по семь игроков из топ-10 ATP и WTA. У мужчин из сильнейших выступят: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Роджер Федерер и Маттео Берреттини. В женском одиночном турнире из лучших теннисисток примут участие: Эшли Барти, Наоми Осака, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Бьянка Андрееску, Ига Швентек и Петра Квитова.

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