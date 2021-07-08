СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия

Спонсоры летних Олимпийских игр в Токио отменяют все мероприятия, связанные с соревнованиями, сообщает Reuters. Около 60 японских компаний заплатили более трех миллиардов долларов за спонсорские права.

Ранее также сообщалось, что олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей. Пока об этом не было объявлено официально, однако ранее в столичном регионе Японии ввели чрезвычайной ситуации из-за пандемии, который охватит весь период проведения Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.