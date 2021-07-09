"Локомотив-Кубань" узнал соперников по группе в Еврокубке

Кубанские "железнодорожники" попали в группу А. Соперниками краснодарцев на этом этапе станут следующие команды: "Андорра" и "Ховентут" (обе - Испания), "Тюрк Телекома" (Турция), "Метрополитан-92" (Франция), "Гамбург" (Германия) "Литкабелис" (Литва), "Партизан" (Сербия), "Тренто" (Италия) и "Шленском" (Польша).

В группе B находится также десять команд. Из самых известных - испанские "Валенсия", "Уникаха" и "Гран Канария", черногорская "Будучность", итальянский "Виртус".

На этой стадии соперники проведут по два матча (дома и на выезде). Первые поединки нового розыгрыша Еврокубка 2021/22 пройдут 20 октября.

- У нас хорошая группа с конкурентоспособными командами. В этом году изменился формат турнира, так что регулярный сезон будет захватывающим. Из соперников выделю "Партизан", который возглавил опытный тренер Желько Обрадович, и они прямо сейчас проводят серьезное усиление состава. Ожидания от нового сезона Еврокубка самые позитивные, уверен, - прокомментировал итоги жеребьевки центровой "Локо" Алан Уильямс.

В плей-офф турнира выйдут по восемь лучших коллективов. Победители встретятся с занявшим восьмое место в другой группе и т. д. Затем по такой же схеме состоятся четвертьфинальные и полуфинальные поединки. Команды, которые выйдут в финал, получат возможность не только побороться за обладание престижным трофеем, но и получат путевки в Евролигу сезона-2022/23.

По традиции в руководстве ПБК "Локомотив-Кубань" ставят перед своими баскетболистами самые высокие требования - борьбу за почетный кубок.

Насколько это удастся сделать, пока довольно трудно предположить, так как стан краснодарцев покинуло большинство лидеров команды в минувшем сезоне, среди которых литовцы Мантас Калниетис и Миндаугас Кузминскас, а также американцы Уилл Каммингс, Кевин Харви, Дрю Гордон и Найджел Уильямс-Госс.

В минувшем сезоне краснодарцы вылетели из Еврокубка в 1/4 финала, уступив казанскому УНИКСу.