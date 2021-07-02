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02.07.2021 00:14
Рубрика: Спорт

Токио за кольцом

Сборная России не сумела пробиться на Олимпийский турнир
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8495)
Мужская Сборная России по баскетболу не сумела пробиться на Олимпиаду в Токио. Это стало ясно вчера после того, как команда Сергея Базаревича уступила немцам - 67:69.

Чтобы завоевать путевку в Японию, нашим требовалось выиграть квалификационный турнир в хорватском Сплите. Шесть команд были разбиты на две мини-группы. В тройке с россиянами оказались сборные Германии и Мексики. Для выхода из группы в полуфинал турнира нужно было не оказаться в своем трио последними.

Фото: fiba.basketball
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Уступив накануне мексиканцам 64:72, сборная России поставила себя в тяжелейшую ситуацию. Для попадания в плей-офф теперь требовалось не просто обыгрывать Германию, а непременно с разницей не менее семи очков. Это позволило бы россиянам достигнуть с немцами паритета по общей разнице очков, но обойти их в турнирной таблице за счет победы в личной встрече.

Задача перед командой Базаревича стояла, прямо скажем, непростая: даже без неприехавшего лидера Денниса Шредера немцы собрали очень крепкую команду и котировались в качестве одного из фаворитов квалификационного турнира в Сплите.

Надо отдать должное нашим парням: надежда на нужный исход жила до последнего. Дважды, во второй и в третьей четвертях, россиянам удавалось оторваться от соперника на десять очков, но удержать нужное преимущество каждый раз не хватало хладнокровия. И все равно, в концовке подопечные Сергея Базаревича имели шансы решить матч в свою пользу: подвели необязательные ошибки.

Добавим, что из другой группы турнира в Сплите в полуфинал вышли бразильцы, обыгравшие Тунис и сенсационно - хорватов. Вчера вечером тунисцы и Хорватия разыграли вторую путевку в плей-офф.

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