Мужская Сборная России по баскетболу не сумела пробиться на Олимпиаду в Токио. Это стало ясно вчера после того, как команда Сергея Базаревича уступила немцам - 67:69.

Чтобы завоевать путевку в Японию, нашим требовалось выиграть квалификационный турнир в хорватском Сплите. Шесть команд были разбиты на две мини-группы. В тройке с россиянами оказались сборные Германии и Мексики. Для выхода из группы в полуфинал турнира нужно было не оказаться в своем трио последними.

Уступив накануне мексиканцам 64:72, сборная России поставила себя в тяжелейшую ситуацию. Для попадания в плей-офф теперь требовалось не просто обыгрывать Германию, а непременно с разницей не менее семи очков. Это позволило бы россиянам достигнуть с немцами паритета по общей разнице очков, но обойти их в турнирной таблице за счет победы в личной встрече.

Задача перед командой Базаревича стояла, прямо скажем, непростая: даже без неприехавшего лидера Денниса Шредера немцы собрали очень крепкую команду и котировались в качестве одного из фаворитов квалификационного турнира в Сплите.

Надо отдать должное нашим парням: надежда на нужный исход жила до последнего. Дважды, во второй и в третьей четвертях, россиянам удавалось оторваться от соперника на десять очков, но удержать нужное преимущество каждый раз не хватало хладнокровия. И все равно, в концовке подопечные Сергея Базаревича имели шансы решить матч в свою пользу: подвели необязательные ошибки.

Добавим, что из другой группы турнира в Сплите в полуфинал вышли бразильцы, обыгравшие Тунис и сенсационно - хорватов. Вчера вечером тунисцы и Хорватия разыграли вторую путевку в плей-офф.