Российские баскетболистки сыграют в квалификации к ЧМ-2022

Победителем прошедшего в Испании и Франции женского чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Сербии, в финале победившая француженок (63:54). "Бронза" у Бельгии. Россиянки заняли шестое место, выполнив ключевую задачу - наши девушки получат право принять участие в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Помимо итогового результата, который внешне вроде бы не впечатляет, ситуацию стоит рассматривать более глубже. Россия потерпела на турнире всего два поражения, и оба от команд, занявших места на пьедестале - от Бельгии и Франции. Уже после того, как подопечные главного тренера Александра Ковалева потеряли шансы на медали, сборная страны добилась успеха в важнейшем матче. В борьбе за право остаться в числе претендентов на путевки в Австралию, где в 2022 году состоится чемпионат мира, удалось одолеть Испанию на ее площадке в Валенсии, при большом количестве местных болельщиков - 78:74. А ведь испанки выиграли два предыдущих континентальных первенства!

Александр Ковалев, принявший сборную перед началом квалификации к этому Евробаскету, проделал огромную работу на высоком профессиональном уровне. Он отсмотрел множество кандидатов в главную команду страны, всем дал возможность проявить себя, не поддался шараханию в стороны после неудачи в стартовом домашнем матче квалификации с Боснией, целенаправленно выдерживал свою линию, экспериментировал на ходу. Хотя работать приходилось в сложных условиях. Здесь и "коронавирусные" трудности, и перевод части баскетболисток на подготовку в олимпийскую сборную по дисциплине 3х3, и травмы игроков. Уже по ходу чемпионата Европы попала в лазарет Екатерина Федоренкова, у главного тренера осталось 11, а не 12 спортсменок.

Напомним, после победы на Евробаскете-2011 с наставником Борисом Соколовским сборная больше не поднималась на пьедестал главных соревнований международного календаря. Вообще пропущены были Олимпиада в 2016 году, чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, а в Старом Свете россиянки оказывались за чертой призеров, вообще не выполняя никакие спортивные задачи. Причем с постоянной сменой рулевых: литовец Альфредас Вайнаускас в 2013, Анатолий Мышкин в 2015, Александр Васин в 2017 и немец Олаф Ланге два года назад. Такая чехарда всем изрядно надоела. Теперь, наконец, нет никаких сомнений, что Ковалев продолжит работать с командой и дальше.

Смелый шаг: собрать в состав команды на Евробаскет более половины дебютанток подобных турниров. Особенно показателен пример с Александрой Штанько (Тарасовой), она стала новичком национальной дружины в 30 (!) лет. Наша сборная в целом получилась пусть и неопытная, зато предельно боевитая, мотивированная, умелая. Многие не боятся взять роль лидера на себя. На прошедшем турнире были игры, когда солировала центровая Мария Вадеева, но "зажигала" не только она. Яркие матчи проводили Елизавета Комарова, Ксения Левченко, Раиса Мусина, Анастасия Шилова и другие. "Пассажиров" либо "туристов" в этом коллективе не было. За команду не было стыдно, и у нее есть будущее!

- Эмоции у меня положительные, - признался Ковалев. - А какие еще впечатления может оставить победа над Испанией? Это награда для всех, кто работал на протяжении полутора месяцев. Поражение от Бельгии в четвертьфинале с разницей всего-то в два очка немного подпортило настроение, выключило нас из борьбы за медали. Но главной задачей было формирование команды. И нам это удалось. В игре с испанками девчонки выложились на 100, а, может, и больше процентов. Где-то допустили много ошибок, но при отрицательной разнице смогли перестроиться и сделали то, что нужно было сделать. Устали сильно. С первого дня работы мы шли к этому результату. Попадание в квалификацию первенства мира дорогого стоит для этой молодой и перспективной команды.

Прямая речь

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ):

- Девушек можно только поздравить. Впечатляющая победа над испанками у них дома! Слова, которые сразу пришли в голову: "Как закалялась сталь". Это действительно "крутой" чемпионат для опыта сборной России. Мы росли по ходу турнира. Напряженные игры показали нашу силу. Прибавляли от матча к матчу. Ну и под занавес во встрече с испанками очень многое стояло на карте. Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью. И это только начало, хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть. Впереди - работа, шаг за шагом.