Мужская сборная России в рамках подготовки к стартующей 29 июня в хорватском Сплите олимпийской квалификации во вторник и среду проведет в рамках международного турнира в Каунасе контрольные матчи против принимающей эти "спарринги" Литвы и Доминиканской Республики.

В Прибалтику команда прилетела из Турции, где в Стамбуле дважды сыграла с хозяевами площадки товарищеские встречи. Исход их был такой - сначала наше поражение 62:80, и затем яркая, красивая победа России со счетом 77:64.

Результат первого матча не показателен. Россияне приземлились в Турции всего за три часа до игры. Плюс по изначальному расписанию должны были проходить не отдельные спарринги, а полноценный международный турнир с участием еще и Венесуэлы, но южноамериканцы из-за ковидных проблем отсутствовали. Главный тренер Сергей Базаревич в режиме "с корабля на бал" предпочел распределить игровое время между своими подопечными так, чтобы у всех была возможность проявить себя.

Зато в следующем противостоянии россияне показали свою мощь. полную готовность к грядущему отбору на Олимпиаду. Одна из ведущих команд мира Турции была огорчена с разницей "плюс 13" (77:64).

Самыми результативными у победителей стали Андрей Воронцевич (14), Владимир Ивлев (11) и Семен Антонов (11). Во второй половине игры наша команда совершила два ключевых рывка - 10:0 и 15:1. За весь матч трехочковые броски записали себе в актив сразу восемь баскетболистов гостей.

"Целью команды было контролировать подбор под щитами. Иногда мы справлялись, иногда и нет. Евгений Бабурин, не набрав ни одного очка, оказал такое влияние на игру, что вдохновил всех. А хорошо отзащищавшись, мы сразу все и забросили", - резюмировал наставник россиян Сергей Базаревич.

Где будем смотреть

22 июня, вторник, "МАТЧ! Страна"

19.25. Литва - Россия. Мужчины. Международный турнир в Каунасе (Литва). Прямая трансляция.