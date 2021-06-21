Россиянки в 1/8 финала Евробаскета сразятся со Словенией

Матчем третьего тура группы "D" против хозяек площадки в Страсбурге француженок женская сборная России завершила свое выступление на предварительном этапе чемпионата Европы-2021. В плей-офф наша команда вышла досрочно, поэтому в поражении от "трехцветных" (59:85) ничего страшного нет. Теперь вечером 21 июня в 1/8 финала сразимся со Словенией.

Напомним, в первых двух турах подопечные главного тренера Александра Ковалева последовательно одолели Чехию (73:69) и Хорватию (73:62), обеспечив себе продолжение борьбы за медали. Что касается игры против француженок, то здесь одержать победу изначально считалось делом весьма проблематичным. Эти соперницы - хозяйки части чемпионата и конкретно турнира группы "D" (Евробаскет также проходит и в испанской Валенсии). А самое главное - Франция уже шесть подряд (!) континентальных первенств занимает места на пьедестале. Пожалуй, это наиболее стабильная команда Старого света.

Россия заняла второе место в квартете "D", и 21 июня девушек ждет игра первого круга плей-офф против Словении. Наиболее точное название этого раунда Евробаскета - усеченная стадия 1/8 финала, или "Last 12". Только аутсайдеры четырех групп уже покидают соревнования. В борьбе за награды осталась дюжина сборных.

Словенки на предварительном этапе также играли в Страсбурге, где и состоится предстоящий матч 1/8 финала. В квартете "С" команда Альпийской Республики крупно обыграла Турцию (72:47), а затем потерпела поражение от Бельгии (57:92) и под занавес раунда победила Боснию (91:81). В таблице данной четверки получилась классическая "тройная закрутка". По два выигрыша у Бельгии, Боснии и Словении (Турция - аутсайдер без побед вообще). Словенки по дополнительным показателям заняли третье место и вышли на Россию.

Представление нашего соперника будет совершенно полярным. Сборная Словении существует с момента распада союзной Югославии, то есть с первой половины 1990-х. Команда никогда не играла ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира, только дважды отбиралась в финальные турниры первенства континента, где наилучший результат - лишь десятое место.

Правда, при такой не слишком презентабельной визитной карточке словенкам однажды удалось обыграть сборную России. Было это давно, в квалификации к победному для нас чемпионату Европы-2003, когда россиянок возглавлял недавно ушедший из жизни гениальный наставник Вадим Павлович Капранов. 21 ноября 2001 года словенки у себя в Любляне сенсационно победили нашу команду - 66:61. Но имелось два оправдывающих это поражение фактора. По каким-то личным причинам не смогла принять участие в матче знаменитая центровая Мария Степанова, плюс при подлете к Любляне самолет с российскими девушками внезапно затрясло так, что у многих, как говорится, "душа в пятки ушла". Напугались сильно…

Однако заслуги словенок во встрече 20-летней давности все это не умаляет. Тогда в сборной России выступали игроки особого, звездного калибра, элита европейского и даже мирового баскетбола: Оксана Рахматуллина, Ольга Артешина, Анна Архипова (ныне - фон Калманович) , Юлия Скопа (ныне Токарева), занимающая сейчас должность генерального директора Единой лиги Илона Корстин, и другие.

Есть и еще ряд других, комплексных обстоятельств, заставляющих со всей серьезностью и даже с опасением отнестись к предстоящей игре 1/8 финала. Словенцы в последние годы стали фантастически спортивной нацией. Раньше всеядные болельщики воспринимали эту страну как успешную только в плане зимних видов (особенно - горных лыж и прыжков с трамплина), да в легкой атлетике иногда натурализованная уроженка Ямайки легендарная спринтерша Мерлин Отти даже в возрасте за 50 (!) приносила Словении медали.

А затем наступил колоссальный прорыв Словении в других видах спорта. Мужская сборная по волейболу дважды (2015, 2019) становилась серебряным призером чемпионата Европы, в эти дни претендует на попадание в полуфинал Мировой Лиги Наций. Мужская сборная по баскетболу и вовсе выиграла континентальное первенство в 2017-м. Хоккеист, форвард по амплуа Анже Копитар дважды становился обладателем Кубка Стэнли и пять раз выступал в "Матче Звезд" НХЛ. Гандболисты страны завоевали бронзу на чемпионате мира 2017 года. А дальше самым удивительным и восхищающим стало появление на спортивном звездном небосклоне мастеров велошоссе Тадея Погачара и… бывшего прыгуна с трамплина Приможа Роглича. Сегодня они вдвоем, хоть и выступают за разные профессиональные команды, буквально разрывают в клочья мировой пелотон. Эти парни являются главными претендентами на победу в стартующем скоро "Тур де Франс". Со Словенией теперь в любом виде спорта шутки плохи!

Где будем смотреть

21 июня, понедельник

"МАТЧ! Арена"

18.55. Босния - Хорватия. Женщины. Чемпионат Европы-2021. Матч 1/8 финала в Страсбурге (Франция). Прямая трансляция.

21.45. Россия - Словения. Женщины. ЧЕ-2021. Матч 1/8 финала в Страсбурге. Прямая трансляция.