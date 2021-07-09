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08.07.2021 20:57
Рубрика: Спорт

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Василевский и Кучеров привели "Тампу" ко второму Кубку Стэнли подряд
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился обладатель Кубка Стэнли. Им третий раз в своей истории и второй раз подряд стала "Тампа-Бэй Лайтнинг". Последним в финальной серии до четырех побед стал пятый матч, в котором "Тампа" одолела "Монреаль" 1:0, выиграв противостояние с общим счетом 4:1.
Фото: AP Photo/Gerry Broome Фото: AP Photo/Gerry Broome
Фото: AP Photo/Gerry Broome

Главными творцами триумфа "Тампы" стали россияне. Не так давно лига объявила обладателя "Везина трофи", приза лучшему вратарю регулярного чемпионата: им, к удивлению многих, стал не голкипер "Тампы" Андрей Василевский, а канадец Марк-Андре Флери. Но сейчас при выборе самого ценного игрока плей-офф у НХЛ уже не было никаких альтернатив. Василевский повторил рекорд лиги, сделав в этом плей-офф пять "сухарей". Он первый вратарь в НХЛ с 2012 года, удостоившийся такого престижного титула.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ

Вторым претендентом на приз самому ценному игроку был Никита Кучеров. Из-за операции на бедре форвард пропустил всю регулярку. Никто не знал, успеет ли он восстановиться в плей-офф и каким будет его состояние. Никита не просто успел: он тотально доминировал на льду. В 23 матчах Кучеров набрал 32 (8 шайб+24 передачи) очка, став, как и в прошлом году, лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

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