Президент UFC подтвердил перелом ноги у Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил информацию о переломе ноги у Конора Макгрегора в поединке против Дастина Порье. В связи с этой травмой ирландцу потребуется операция.

"У него сломана нога. Будем надеяться, что Порье поборется за пояс, а Конору пожелаем здоровья", - приводит слова Уайта YouTube-канал UFC Russia.

Глава UFC добавил, что пока он не разговаривал с Макгрегором. Уайт затруднился ответить на вопрос, сколько времени понадобится ирландцу на восстановление.

Напомним, Макгрегор проиграл Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.