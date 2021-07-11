Нурмагомедов о поражении Макгрегора: Добро всегда побеждает зло

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от третьего поединка Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Поединок, который прошел в Лас-Вегасе рано утром по московскому времени завершился после первого раунда. Макгрегор активно провел дебют, но затем американец перехватил инициативу и доминировал в октагоне. А за несколько секунд до конца первого раунда после атаки Порье Макгрегор неудачно оступился и сломал ногу. В итоге судьи отдали победу американцу техническим нокаутом.

Итог поединка прокомментировал в Twitter бывший обладатель чемпионского пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", - написал он.

Это был третий поединок между Порье и Макгрегором и в двух последних победил американец.