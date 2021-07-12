Гончар: "Тампа-Бэй" одержала заслуженную победу в Кубке Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли как игрок и тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РГ" подвел итоги завершившегося сезона в НХЛ.

Он отметил, что нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге из-за коронавируса получился непростым. А победу клуба "Таймпа-Бэй Лайтнинг" в Кубке Стэнли нельзя назвать случайной.

"Сезон показался немного скомканным, с этой короной не было нормального расписания матчей. Поначалу на игры не допускали болельщиков, этот факт, конечно же, повлиял на игру команд - выступать без поддержки трибун все же не то. А так - тяжелый, непростой сезон, как и вся ситуация в мире из-за пандемии, - сказал он. - Заслуженно ли "Тампа-Бэй" выиграла Кубок Стэнли? Когда команда выигрывает этот трофей, то никак нельзя считать этот успех незаслуженным. Ну не может же команда случайно выиграть четыре серии плей-офф до четырех побед? Заслуженная победа, тем более, что они выигрывают Кубок Стэнли уже второй год подряд".

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