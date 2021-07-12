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12.07.2021 08:31
Рубрика: Спорт

Гончар назвал игрока - открытие сезона в НХЛ. И это не Капризов

Текст: Максим Домчев
Фото: Chris O'Meara/AP Фото: Chris O'Meara/AP
Фото: Chris O'Meara/AP

Призер двух Олимпиад, обладатель трех Кубков Стэнли Сергей Гончар рассказал корреспонденту "РГ", кого он считает открытием нынешнего сезона в НХЛ.

Фото: AP Photo / Peter Power
Гончар: Романов для своего возраста играет в зрелый хоккей

По мнению Гончара, это не признанный лучшим новичком сезона российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Его намного больше удивил другой представитель России.

"Меня Капризов точно не удивил. Я давно следил и видел, как хорошо он играл до этого и в КХЛ, и в сборной России. Всегда был на самом высоком уровне. Удивил он лишь одним, что так быстро адаптировался в новых условиях к новым реалиям и новой команде. А то, что у него высокий класс, повторюсь, для меня не новость. Он молодец, провел отличный сезон и заслуженно получил титул лучшего новичка", - сказал Гончар.

Удивил же Гончара голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, проводивший свой дебютный сезон в НХЛ.

"Он для меня стал большим открытием в свой первый сезон. Когда его ставили на матчи в плей-офф, он уверенно и надежно играл. Варламов уже был в таких ситуациях не раз, повторюсь, он выдал отличный сезон, но Сорокин без опыта таких игр действовал достойно. Мне это очень понравилось", - сказал он.

Полное интервью с Сергеем Гончаром читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.

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