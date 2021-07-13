Источник: Влашич согласился на переход в "Милан"

Полузащитник сборной Хорватии по футболу и московского ЦСКА Нмкола Влашич согласился на переход в "Милан".

Как сообщает известный журналист Марко Рамиккья, 23-летний футболист ответил согласием на предложение, которое ему сделал итальянский клуб.

Однако Влашич принадлежит московскому ЦСКА, который не намерен расставаться с игроком за сумму меньшую, чем прописано в соглашении. Сейчас агент футболиста договаривается с руководством армейцев. Контракт хорвата истекает в 2024 году.

При этом Влашич оценивается в 25 миллионов евро. "Милан" готов выкупить трансфер или же взять игрока в аренду с последующим выкупом.

На минувшем Евро-2020 Влашич отметился одним забитым мячом в четырех матчах. За ЦСКА в минувшем сезоне он забил 12 мячей.