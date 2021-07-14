ITF представила списки участников олимпийского турнира

Международная теннисная федерация (ITF) утвердила списки участников олимпийского турнира, который пройдет на кортах в парке Ариаке с 24 июля по 1 августа. В заявку российской команды вошли десять теннисистов: Даниил Медведев (вторая ракетка мира в обновленном рейтинге от 12 июля), Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (24) и Карен Хачанов (29), Анастасия Павлюченкова (19), Вероника Кудерметова (32), Дарья Касаткина (35) и Екатерина Александрова (36). А также Елена Веснина и Вера Звонарева, которые сыграют только в парном турнире.

Заявки принимались на основе рейтингов ATP и WTA от 14 июня. Однако, как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в списки участников по-прежнему могут быть внесены изменения. И нам, вероятно, придется воспользоваться этой опцией. Ведь в начале июля Даша Касаткина объявила о том, что хочет отказаться от поездки в Токио. В этом случае ее место в сборной займет Светлана Кузнецова, которая располагается в рейтинге WTA на 40-й позиции.

Что касается парного турнира, то у мужчин пары сформировали так: Медведев/Карацев и Рублев/Хачанов. У девушек - Павлюченкова/ Кудерметова и Веснина/Звонарева. Напомним, что Лена Веснина с Екатериной Макаровой выиграла титул в Рио-де-Жанейро. Макарова уже завершила карьеру, а Веснина вернулась на корты после рождения дочери. И в этом сезоне дошла до двух финалов "Больших шлемов" - на "Ролан Гаррос" в миксте с Асланом Карацевым и на Уимблдоне с Вероникой Кудерметовой. Было бы логично предположить, что дуэт Веснина/Кудерметова мы увидим и на Олимпиаде. Но в заявке сказано другое.

- Мы о своем желании федерации говорили, - сказала Веснина Eurosport после финала в Лондоне. - Теперь не знаем, как по правилам, может ли федерация это сделать. Мы бессильны.

Что еще слышно о победителях Рио-2016? Пуэрториканка Моника Пуиг травмировалась. А вот двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей попытается защитить титул в мужском одиночном разряде. Он получил место вне рейтинга, по квоте бывших чемпионов. Но это, конечно, уже не тот Маррей, что был пять лет назад.

Любимец публики Роджер Федерер стал еще одним топ-игроком, отказавшимся от поездки в Токио

Главным претендентом на титул можно было бы смело назвать первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который только что взял третий в 2021 году "мэйджор" на Уимблдоне. В принципе ему по силам собрать "Золотой шлем" в год Олимпиады. Но Джокович заявил, что еще не принял решения по своему участию в Играх.

9 медалей Олимпийских игр завоевали российские теннисисты. "Золото" в одиночном разряде выиграли Евгений Кафельников (Сидней-2000) и Елена Дементьева (Пекин-2008), в женской паре - Елена Веснина и Екатерина Макарова (Рио-2016)

Зато Роджер Федерер точно пропустит турнир в Токио из-за проблем с прооперированным коленом. И швейцарец не единственный отказник из топ-теннисистов. Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Денис Шаповалов, Янник Синнер, Стэн Вавринка, Каспер Рууд, Хуан-Мартин Дель Потро, Серена Уильямс, Симона Халеп, Бьянка Андрееску - все они объявили о пропуске Олимпиады. Кто-то из-за травмы, а кто-то просто не готов подстраиваться под ковидные ограничения, тем более что за Игры не дают рейтинговых очков.