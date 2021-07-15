Пловцы Андрусенко и Кудашев временно отстранены перед ОИ в Токио

Новости

Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения 08:20
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса 08:19
Управдомы поборются за знак качества 08:08
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год 07:41
У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 08:27
Рубрика: Спорт

Пловцы Андрусенко и Кудашев временно отстранены перед ОИ в Токио

Текст: Максим Домчев
Два члена сборной России по плаванию - Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от выступлений. Оба должны были принять участие в Играх в Токио.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как сообщает Международная федерация плавания, это произошло на основании доказательств Всемирного антидопингового агентства после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Фото: Philip FONG / AFP
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что будет сделано все возможное, чтобы Андрусенко и Кудашев приняли участие в Олимпиаде в Токио.

Прокомментировал сложившуюся ситуацию и министр спорта РФ Олег Матыцин

"Как бы ситуация ни складывалась, мы с представителями плавания делаем максимально возможное, чтобы защитить их интересы. И юридически обоснованная позиция - обязательное условие. Еще важным фактором является прямая конструктивная коммуникация с Международной федерацией плавания", - цитирует слова министра РИА Новости.

Матыцин выразил надежду, что все вопросы будут успешно решены и Андрусенко с Кудашевым смогут выступить в Токио. Оба спортсмена пока значатся в предварительных стартовых протоколах.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Допинговые скандалы