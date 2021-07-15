Пловцы Андрусенко и Кудашев временно отстранены перед ОИ в Токио

Два члена сборной России по плаванию - Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от выступлений. Оба должны были принять участие в Играх в Токио.

Как сообщает Международная федерация плавания, это произошло на основании доказательств Всемирного антидопингового агентства после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что будет сделано все возможное, чтобы Андрусенко и Кудашев приняли участие в Олимпиаде в Токио.

Прокомментировал сложившуюся ситуацию и министр спорта РФ Олег Матыцин

"Как бы ситуация ни складывалась, мы с представителями плавания делаем максимально возможное, чтобы защитить их интересы. И юридически обоснованная позиция - обязательное условие. Еще важным фактором является прямая конструктивная коммуникация с Международной федерацией плавания", - цитирует слова министра РИА Новости.

Матыцин выразил надежду, что все вопросы будут успешно решены и Андрусенко с Кудашевым смогут выступить в Токио. Оба спортсмена пока значатся в предварительных стартовых протоколах.