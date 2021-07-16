В баскетболе преобразовали молодежные первенства континента

В связи с ковидными ограничениями в этом сезоне чемпионаты Европы по баскетболу среди команд резерва преобразованы в отдельные, не связанные между собой мини-турниры, названные "челленджерами".

Ранее в высших дивизионах молодежных и юниорских континентальных первенств играли по 16 команд. Но теперь, чтобы не допустить скопления юных баскетболистов в одной локации, составы "челленджеров" ограничены шестью сборными. Ценность победы в таком турнире ниже, чем на чемпионате Европы. Но хотя бы так...

Первой из наших вступила в борьбу женская "молодежка" (до 20 лет). Россия играет в городе Конья (Турция). Команда под началом Момира Тасича уже победила хозяек площадки (76:62) и сборную Беларуси (88:60). Также в этой шестерке выступают Польша, Франция и Португалия.