Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19

Один из многочисленных ТЦ в Токио. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

За пять дней до старта Олимпиады в Токио выявлены еще 10 заболевших, в том числе среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.

Согласно пресс-релизу Оргкомитета, всего выявлено 10 заболевших, имеющих отношение к предстоящим соревнованиям. В их числе два иностранных спортсмена и журналист, которые проживают в Олимпийской деревне.

При этом 9 из них сейчас отбывают двухнедельный карантин, который положен после въезда в страну.

Всего в числе заболевших значатся три спортсмена, один из них не живет в Олимпийской деревне.

Старт Олимпиады будет дан 23 июля. Она продлится до 8 августа.