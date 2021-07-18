Новости

Facebook жестко ответил на замечания Байдена 09:42
Четыре человека были ранены во время бейсбольного матча в Вашингтоне 09:26
Минпромторг не будет запрещать одноразовый пластик 09:20
Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19 09:09
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю 09:04
Собянин: Вакцина эффективна и против нового штамма "Дельта" 08:56
В Британии отказались от массовой вакцинации детей против COVID-19 08:45
Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом 08:35
У пострадавших при столкновении поездов в Приамурье тяжелых травм нет 08:32
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе 08:22
Роспотребнадзор: Заразные штаммы коронавируса вытесняют другие 07:57
В NASA рассказали о новых местах утечки воздуха на МКС 07:33
Юрист рассказала, как не остаться без наследства 07:26
Пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье доставлены в Зею 06:21
Кардиолог рассказал о внезапном сигнале скорого инфаркта 06:05
Из-за наводнения отменили поезда из Германии в Чехию 05:08
В Якутии из-за пожаров приостановлена работа паромов 04:44
Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу 04:15
Увеличилось число подтопленных домов в двух селах Хабаровского края 04:03
Три человека пострадали при столкновении поездов в Приамурье 03:28
Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево 03:20
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году 02:31
Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения 01:41
Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями 01:10
Цорн стал техническим директором "Локомотива" 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 09:09
Рубрика: Спорт

Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19

Текст: Максим Домчев
Один из многочисленных ТЦ в Токио. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato Один из многочисленных ТЦ в Токио. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Один из многочисленных ТЦ в Токио. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

За пять дней до старта Олимпиады в Токио выявлены еще 10 заболевших, в том числе среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.

Согласно пресс-релизу Оргкомитета, всего выявлено 10 заболевших, имеющих отношение к предстоящим соревнованиям. В их числе два иностранных спортсмена и журналист, которые проживают в Олимпийской деревне.

При этом 9 из них сейчас отбывают двухнедельный карантин, который положен после въезда в страну.

Всего в числе заболевших значатся три спортсмена, один из них не живет в Олимпийской деревне.

Старт Олимпиады будет дан 23 июля. Она продлится до 8 августа.

В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом
Спорт Олимпийские игры Пандемия коронавируса COVID-19 Олимпиада в Токио