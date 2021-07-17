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Рубрика: Спорт

В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом

Текст: Максим Домчев
В Олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. COVID-19 выявлен у одного из представителей иностранной делегации.
Фото: REUTERS/THOMAS PETER Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Фото: REUTERS/THOMAS PETER

Несмотря на все меры, предпринимаемые Международным олимпийским комитетом, Оргкомитетом Игр-2020 и властями Японии, меньше чем за неделю до старта Олимпиады выявляются все новые и новые случаи заражения коронавирусом среди спортсменов и прибывших делегаций.

Фото: Tamas Kovacs/EPA
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Как сообщает телеканал NHK, первый случай заболевания выявлен в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест сдал один из представителей иностранных делегаций. Других данных пока нет.

Помимо этого случая выявлены еще 14 заболевших среди обслуживающего персонала, представителей команд и журналистов.

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