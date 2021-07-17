В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом

В Олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. COVID-19 выявлен у одного из представителей иностранной делегации.

Несмотря на все меры, предпринимаемые Международным олимпийским комитетом, Оргкомитетом Игр-2020 и властями Японии, меньше чем за неделю до старта Олимпиады выявляются все новые и новые случаи заражения коронавирусом среди спортсменов и прибывших делегаций.

Как сообщает телеканал NHK, первый случай заболевания выявлен в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест сдал один из представителей иностранных делегаций. Других данных пока нет.

Помимо этого случая выявлены еще 14 заболевших среди обслуживающего персонала, представителей команд и журналистов.