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20.07.2021 21:45
Рубрика: Спорт

Олимпиада стартует в среду соревнованиями по софтболу и футболу

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Минувшей ночью по московскому времени стартуют соревнования по программе Игр ХХХII летней Олимпиады в Японии, перенесенной из-за пандемии с 2020 на 2021 год. Первыми в борьбу на стадионе в городе Фукусима вступят сборные Японии и Австралии по софтболу - это малопопулярная в России женская разновидность более привычного для нас бейсбола.

Напомним, что бейсбол дебютировал на Олимпиаде в испанской Барселоне-1992, а софтбол - четырьмя годами позднее в американской Атланте. Однако после Пекина-2008 эти виды спорта решением Международного олимпийского комитета потеряли свой высокий статус, были исключены из программы летних Игр.
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И все же возвращение не заставило себя долго ждать. Учитывая огромную популярность этих командных игровых видов спорта в Японии, МОК в августе 2016-го восстановил бейсбол и софтбол в олимпийских правах. Но будущее все равно представляется зыбким. Уж больно специфичны данные игры, да и география хромает: США, страны Центральной Америки и Карибского бассейна, азиатские государства Япония и Южная Корея. В Европе, например, это не более чем экзотика.

В России главный центр развития софтбола - поселок Тучково Рузского района Московской области. Местная команда "Карусель" существует с начала 1990-х, даже побеждала в еврокубках, привлекала в тренерский штаб иностранных специалистов. Руководитель клуба Вячеслав Смагин в интервью "РГ" утверждал, что правила софтбола в Тучково в общих чертах знают даже дедушки и бабушки, мирно коротающие время на сельских завалинках. Увы, но Россия так ни разу и не смогла отобраться на Олимпиаду.

В Токио за медали бьются шесть команд - Япония, действующий чемпион мира США, Италия, Мексика, Канада и Австралия. До 26 июля включительно они проведут однокруговой турнир. Затем 27-го сборные, занявшие третье и четвертое места, разыграют "бронзу", а два сильнейших коллектива сразятся в финале.

Ранее олимпийскими чемпионками трижды становились американки (1996, 2000, 2004), а в Пекине-2008 успех праздновала Япония.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
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В среду же стартует и олимпийский турнир женских команд по футболу. Здесь тоже без россиянок. Состав групп предварительного этапа (всего 12 команд): "Е" - Япония, Канада, Великобритания,Чили; "F" - Китай, Бразилия, Замбия, Нидерланды; "G" - Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия.

Игры пройдут в городах Токио, Саппоро, Рифу, Касима, Иокогама, Саитама. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные от каждой из трех групп, а также еще две команды с третьих мест по лучшим дополнительным показателям.

Финальная игра состоится 6 августа в Токио. В четверг начинаются куда более интересные для нас соревнования мужских футбольных команд. Хотя среди 16 сборных-участниц Россия тоже не значится.

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