Романцев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для "Спартака"

Эккс-главный тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев уверен, что его бывшему клубу повезло с жеребьевкой в квалификации Лиги чемпионов.

В понедельник стало известно, что в противостоянии за попадание в групповой раунд ЛЧ "красно-белым" досталась португальская "Бенфика".

Олег Романцев не считает этот жребий неудачным и предположил, что российский клуб победит по сумме двух матчей.

"Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить "Монако", а французские клубы всегда были для "Спартака" неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет незазорно", - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что "Бенфика" сегодня не принадлежит к числу топ-клубов Европы, но она обладает очень сильным составом.

"В каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной", - сказал Романцев.

И все же, по словам самого титулованного тренера в российской истории, шансы в этой паре он оценивает как 60 на 40 в пользу "Спартака".