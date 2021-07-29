Губернатор Дона поздравил Никиту Нагорного с бронзовой медалью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил донского гимнаста Никиту Нагорного с бронзовой медалью. Всего в копилке олимпийца из Ростова-на-Дону две награды, в том числе золотая медаль за победу в командном первенстве.

"И еще одна медаль у нашего спортсмена! Донской гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Мои поздравления Никите и его наставникам", - написал глава региона в своем instagram. ⠀

А сам Никита Нагорный поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Надо радоваться, но мог лучше, даже немного стыдно и судейство здесь не причём! Спасибо всем, кто верил, болел и переживал", - сообщил олимпийский чемпион в соцсети.

Впрочем впереди у российского гимнаста еще три отдельных финала - вольные, опорный прыжок и перекладина, и возможно медалей прибавится.

Напомним, что, выступая в личном первенстве, Никита Нагорный в сумме набрал 88,031 балла, а японский спортсмен Дайки Хасимото одержал победу с результатом 88,465 балла. Представитель Китая Сяо Жотэн набрал 88,065 балла.